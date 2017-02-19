鴨子船故障停水上 愛之船發揮大愛即刻救援

鴨子船故障，愛之船即刻救援。（宋先生提供）

2017-02-19 19:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鴨子船今下午疑因機件故障﹖無法轉彎，一度停在愛河上，管理單位聞訊後就近求助最近的愛之船，愛之船也發揮愛心，用船頂船的方式、慢慢導正鴨子船方向，順利協助鴨子船上岸。

高市交通局說明，初步瞭解疑似方向舵出了問題﹗當時全船有23位乘客，在河面上多留了約半小時，上岸後全數退費，鴨子船則開回機廠檢修。

交通局指出，現有兩艘鴨子船由港都客運經營，因為一艘在保養，今天僅一艘出勤，結果兩艘現在全進廠﹔由於下週有二二八連假，將提醒、協調港都做好準備，讓鴨子船能順利服務遊客。

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