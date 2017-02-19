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台語「林投竹刺」為何義？ 詩人解釋…

2017-02-19  19:11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕你知道台語「林投竹刺」的意思嗎？台語詩人康原出版他個人第3本台語詩集「花的目屎」，這本詩集集結他近年來32首台語詩作，太陽花學運、餿油事件都是他創作的題材，詩作有感情的抒發和對時事的批判，許多台語用詞都令人莞爾一笑。今天他到社頭鄉與文友相會，暢談他創作的心路歷程，不時逗弄得讀者哄堂大笑。

康原寫「毋攑順風旗的詩人」來緬懷有鐵道詩人之稱的陳金連，他以「林投竹刺」、「江湖的氣口」、「黑白兩道行踏」來形容陳金連在彰化火車站複雜人際交往，而最令他敬佩的是陳金連出手只為公理正義，從不攑順風旗。

學員對於「林投竹刺」不解。康原說，林投樹，滿身是肉刺，台灣人用它來比喻「小人之交」是刺來刺去，老一輩的人會叮嚀後輩，多交「關公劉備」，莫交「林投竹刺」就是多交有情有義的好朋友，不要交一些整天譏諷過日的小混混。

康原是國內少數會用台語駕卸文字的詩人，因為深諳台灣俚語，總能用最到位的台語文把詩人的感情表達的入木三分進一步引人思考。

與書同名的詩作「花的目屎」，用玫瑰花、百合花、太陽花串起台灣近代民主轉型的「三部曲」。玫瑰花代表楊逵面對日人的壓迫，展現台灣人拚生死抗強權的精神；百合花則代表野百合學運，康原用「封殺，鎮砧的死豬皮」形容台灣人打破「萬年國會體制」；太陽花的台語稱為「日頭花」，康原感懷學生不畏鎮暴部隊，像是染血的「日頭花」開在街仔頭。

對於台灣食安問題連環爆，康原一連用「假的世界」、「油的代誌」、「悲歌」來表達自己悲憤的心情，他用「台灣人 貪食的 喙（嘴）」吞下油香、怪味、病痛；賣油的頭家，油洗洗，食油的朋友，虛瘰瘰。

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  • 康原出版第3本台語詩本「花的目屎」。（記者顏宏駿攝）

    康原出版第3本台語詩本「花的目屎」。（記者顏宏駿攝）

  • 康原出版第3本台語詩本「花的目屎」。（記者顏宏駿攝）

    康原出版第3本台語詩本「花的目屎」。（記者顏宏駿攝）

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