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新住民在台慶團圓 戶政所化身娘家叮嚀

南洋台灣姊妹會體貼嫁作台灣媳婦的新住民，今天舉辦回娘家慶團圓活動，現場熱鬧滾滾。（記者蘇福男攝）

2017-02-19  18:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕「每逢佳節倍思親」的心情，沒有國籍之分，南洋台灣姊妹會體貼嫁作台灣媳婦的新住民，今天舉辦回娘家慶團圓活動，各區戶政事務所人員化身娘家團聚圍爐，並叮嚀歸化國籍等細節。

高市旗美9區有13萬3282人口，其中，不乏來自各國嫁作台灣媳婦的新住民，東南亞各國和台灣一樣過農曆新年，有感於新住民媳婦「每逢佳節倍思親」的失落心情，南洋台灣姊妹會今天舉辦回娘家慶團圓活動。

各區戶政所主任除以家人身分，陪伴新住民朋友圍爐吃團圓飯外，還準備了國籍歸化、歸化測試、新住民生活輔導適應諮詢等資訊，以娘家叮嚀女兒的方式，提醒歸化國籍應注意的小細節，及戶政所各項便民服務。

美濃戶所主任李秋利表示，透過回娘家慶團圓活動，連繫新住民及家屬，讓另一半及第二代子女瞭解新住民的心情，及認識更多元文化習俗，也品嚐不同國家過年的食物，體驗深具台味的節慶。

來自越南的阮氏姊妹表示，來台4年多，每逢過年格外想念親人，在台灣與各國姊妹聚會，交流平常生活心得，很有療癒效果。

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