專屬車位！蝸牛把巴西龜當停車場 定居龜頭視野好

蝸牛爬上巴西龜背上，就像找到一個很好的停車位一樣。（圖擷取自每日郵報）

2017-02-20 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕一位攝影師Roni Kurniawan在印尼雅加達旅遊時，不經意拍到一隻蝸牛爬上巴西龜背上，就像找到一個停車位一樣，非常有趣。

▲剛開始蝸牛爬上巴西龜上。（圖擷取自每日郵報）

蝸牛一步一步往上爬，毫不知情的巴西龜還繼續放空，過了一陣子後，這隻停好車的蝸牛又繼續往前爬，最後爬到巴西龜臉上停下，巴西龜感覺有點恐慌，蝸牛會不會是想在龜頭上定居呢？

▲蝸牛爬到中間就開始停下了。（圖擷取自每日郵報）

照片一公布，逗趣的情形也引發討論，有網友看見蝸牛停住在龜頭上，「直呼難道是動物界的跨界愛情」，也有網友認為「烏龜被欺負了啦！」。