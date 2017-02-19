怖怖輸了！英國萌嬰15個月大 就擁有近20萬粉絲
2017-02-19 23:59
英國萌娃15個月大就有近20萬粉絲。（圖擷取自harlenbodhiwhite IG）
〔即時新聞／綜合報導〕英國一個胖嘟嘟的萌娃Harlen Bodhi White，15個月時就擁有近20萬的粉絲，贏過美國名媛金卡達夏的女兒的18萬粉絲，以及台灣最紅萌娃賈靜雯的女兒怖怖。
▲超萌的表情及眼神，讓她迅速走紅嬰兒界。（圖擷取自harlenbodhiwhite IG）
《每日郵報》報導，這位高人氣萌娃海倫，每張可愛的照片都由她母親雀兒喜拍攝，剛開始只是在海倫進行嬰兒水療時，拍攝她游泳的畫面，沒想到上傳社群媒體後，在澳洲的電視節目及社群媒體上廣為流傳。
▲海倫更有個愛拍照的媽媽，讓她分分秒秒都能成為社群軟體中的最潮嬰兒。（圖擷取自harlenbodhiwhite IG）
高人氣的海倫現在不只很多廣告代言找上門，每天還有很多免費的衣服、玩具、嬰兒車廠商，希望海倫照片中能有他們家的商品入鏡。
▲睡著的模樣也十分可愛。（圖擷取自harlenbodhiwhite IG）
但媽媽雀兒喜認為，不想利用海倫來賺錢，只希望能記錄並陪伴可愛的女兒長大。
海倫的媽媽雀兒喜表示，希望能記錄海倫成長，而不是利用孩子賺錢。（圖擷取自harlenbodhiwhite IG）
眾多廠商提供海倫娃娃，更有知名廠牌代言找上她。（圖擷取自harlenbodhiwhite IG）
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