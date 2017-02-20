還我童年！倫敦藝術家擬真寶可夢插畫 小孩看了一秒被嚇哭
2017-02-20 13:36
這樣的妙蛙種子你想捉嗎？（圖擷取自9GAG）
〔即時新聞／綜合報導〕去年轟動全球的手機APP「精靈寶可夢GO」最近大幅更新，開放更多新版寶可夢捕捉，期望再掀起一波熱潮～
而最近來自倫敦的藝術家Joshua Dunlop的一系列作品也在網路上爆紅，因為他把代表在座各位童年的寶可夢精靈全用擬真插畫的手法呈現，結果引來一票粉絲哭喊「別毀了我的童年～」，也有不少網友大力按讚！一起來看看他的作品。
走路草
綠毛蟲
地鼠
伊布
胖丁（不！！這隻真的太陰森惹orz）
蚊香蝌蚪
當然還有大朋友小朋友最愛的皮神～～皮卡丘啦
私心覺得還是非常可愛！！<33
但這樣的妙蛙種子就有點可怕啊（抖）
小火龍
傑尼龜
這些插畫是不是創意十足呢？可以到Joshua Dunlop的網站觀看他的更多作品！
Source:Joshua Dunlop、Wikipedia
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