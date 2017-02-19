歹銅古社3D彩繪賽 帶動台南灣裡部落觀光發展

南市南區灣裡地區辦歹銅古社3D彩繪比賽，歡迎創意人才參賽。（記者王俊忠攝）

2017-02-19 20:13

〔記者王俊忠／台南報導〕南市灣裡商圈發展協會與南區公所、市議員呂維胤為讓灣裡社區增加觀光、拍照景點，增加遊客人潮及停留度，合辦「一０六南市議長盃－歹銅古社三D彩繪比賽」，將以「歹銅古社」為主題，鼓勵喜愛創作、繪畫的人才展現創意，更希望透過圖像無聲的述說，讓遊客瞭解灣裡「歹銅古社」的歷史。

南區灣裡商圈發展協會表示，灣裡目前依舊存有舊部落形式，巷弄間的閩式建築、角頭廟歷史文化，保留以往「古社」生活模式，早期長輩省吃儉用、收集「歹銅」讓廢棄物變成黃金，因此比賽以「歹銅古社」為主題，述說灣裡那個走過廢五金時代的曾經、一起努力轉型環保的打拚，還有共同守護傳統價值的同心。

商圈協會理事長杜金恭說，此次比賽也是南區公所舉辦的鯤喜灣樂活文化季系列活動之一，將在四月一日至四日比賽彩繪，讓七日至九日的鯤喜灣文化季進行時，來到灣裡的遊客能有彩繪藝術觀賞，比賽分為地板組與牆壁組，相信彩繪觀光風潮帶起後，周邊商圈店家能受惠，帶動灣裡商圈發展。

呂維胤補充說，此次作畫地點選在灣裡地區的牆壁與地板，是灣裡居民提供自家場地，此次比賽可說是政府、地方團體與居民通力合作完成。期望能由創造者畫筆下呈現出「歹銅古社」的金屬風藝術成果，讓灣裡成為一個有「故事主題」的部落，也能使遊客感受到有別於市區的老街風味。

彩繪比賽開始受理報名，三月十七日截止報名，採兩階段評選，手稿初審後於三月二十三日前在官網公告，報名表請至：http://ppt.cc/NSrU0，詳情請到「微笑灣裡」臉書粉絲頁或洽呂維胤服務處06-2652868詢問。