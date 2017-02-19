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老舊民宅拆除發生坍塌意外 波及咖啡廳被迫歇業

工地對面的咖啡廳也遭到波及，被迫暫時歇業。（記者劉禹慶攝）

2017-02-19  19:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公鬧區中正路巷弄一處老舊民宅，今日下午進行拆除工程，鷹架突然發生坍塌，連帶使廢棄砂石由高處宣洩而下，直接淹沒對面營業中的咖啡廳，所幸顧客都在屋內，未造成人員傷亡，但咖啡廳恐將被迫歇業，暫時無法營業。

警方調查指出，位在馬公市中正路鬧區巷弄內一處老舊民宅，原為5層樓建築，新近展開拆除工程，今日下午2時許，突然傳出鷹架坍塌意外，並伴隨著大量廢棄砂石由高處掉落，不僅將狹窄巷道路面淹沒，甚至沖垮咖啡廳1樓庭園木製圍欄、桌椅等，還好遊客都在屋內消費，庭園區無人，未造成傷亡。

由於該工程並非第一次出包，上次也發生過小規模坍塌意外，澎湖縣政府建設處已要求加強防護措施，但不料仍發生大範圍坍塌意外，除請求警方先行拉起封鎖線防護外，並要求包商盡速清理路面障礙，並暫時停工，提出安全維護方案後才能繼續施工，但拆除工程屢屢出包，引發鄰近居民不滿及不安。

咖啡廳老板表示，施工中就多次向相關單位檢舉不安全，卻未獲得相關單位回應，直到出事了才要求加強，恐怕為時已晚，由於店面已受到破壞，將被迫暫時歇業，以每日營業額25000元計算，還有1樓庭園區遭到破壞，歇業愈久損失愈大，將依法向包商提出賠償要求。

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  • 馬公鬧區中正路巷弄，發生工地坍塌意外，現場滿目瘡痍。（記者劉禹慶攝）

    馬公鬧區中正路巷弄，發生工地坍塌意外，現場滿目瘡痍。（記者劉禹慶攝）

  • 由於拆除工程屢次出包，澎湖縣政府建設處勒令停工。（記者劉禹慶攝）

    由於拆除工程屢次出包，澎湖縣政府建設處勒令停工。（記者劉禹慶攝）

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相關關鍵字： 咖啡廳 坍塌 拆除 歇業 砂石
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