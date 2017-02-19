暫不熄燈！桃園燈會這些燈延展至228連假
2017-02-19 18:33
暫不熄燈！桃園燈會這些燈延展至228連假。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕為期10天的2017桃園燈會預定今晚閉幕，市府觀光旅遊局考量228連假接著到來，決定暫不熄燈、將加碼延展到2月28日，延展燈會9天期間，維持「幸福起家」主燈秀、「百蝶嬉春」、「四月望雨」兩大燈區展示，搭配龍潭大池每週五、六、日晚間7點30分、8點30分水舞秀，讓還沒參觀民眾也能在228連假規劃前往賞燈。
不過，包括「祈福燈林」、「北橫狂想曲」、「一同去礁遊」、「雞不可失」等特色燈區明天上午開始撤展。
桃園市長鄭文燦表示，今年桃園燈會打造全國唯一的環湖主燈秀，規劃獨具桃園特色的六大主題燈區及兩大創意光廊，共運用100萬顆LED燈泡打造幸福起家環湖主燈秀，吸引超過60萬人次人參觀，帶動龍潭整體觀光，觀旅局預估經濟產值高達4億2000萬元。
鄭文燦也說，今年桃園燈會是龍潭吊橋最後一次參與燈會展演，建造於民國74年的龍潭吊橋，因橋體鋼索嚴重鏽蝕損壞且橋上木板間隙過大，已封閉禁止通行，觀旅局正推動龍潭區觀光旅遊亮點，拆橋重建新橋，預計明年12月底前完成，屆時將龍潭大池東岸與西岸串連提供民眾多元化、生態化、自然化的觀光遊憩亮點及優質水岸遊憩空間。
鄭文燦也說，今年桃園燈會是龍潭吊橋最後一次參與燈會展演，龍潭吊橋為龍潭大池重要景點之一，建造於民國74年迄今已逾30年，現因橋體鋼索嚴重鏽蝕損壞且橋上木板間隙過大，已封閉禁止通行，觀旅局正推動龍潭區觀光旅遊亮點，將透過觀光大池的角度再創觀光新亮點，預計明年12月底前完成，屆時將龍潭大池東岸與西岸串連提供民眾多元化、生態化、自然化的觀光遊憩亮點及優質水岸遊憩空間。
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