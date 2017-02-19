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新竹女中「飛躍世界之窗」 成最美校園風景

新竹女中這面「飛躍世界之窗」公共藝術，不僅成為學生表演小舞台，更吸引校友回學校拍照，校園內也增加綠地和空間讓學生可以自在學習。（記者洪美秀攝）

2017-02-19  20:01

［記者洪美秀／新竹報導］新竹女中2年前進行校舍拆除重建工程，新教學大樓完工後，學校不僅增加學生活動的大面草皮，更進行公共藝術甄選，由謝明憲設計的「飛躍世界之窗」獲選，這面藝術牆以學校校徽為主體，搭配色彩繽紛的立體幾何圖案，有如紙飛機般乘風翱翔，已成學生表演舞台，更吸引校友回校拍照，成為校園內最美的風景。

新竹女中校長呂淑美說，學校多棟教室老舊，經教育部補助經費拆除重建，校園也進行景觀大改造，過去連棟的老舊教室拆除後，學校特地請規劃設計公司保留綠地及空間給學生活動，同時進行公共藝術甄選，讓竹女校園更顯活潑青春洋溢。

總務主任羅登旭說，這面公共藝術牆名稱是「飛躍世界之窗」，繽紛的色彩及立體幾何牆面加上地面有如樹枝盛開的小舞台，已成為學生們表演的熱門場地，不管是跳熱舞、街舞或演講，甚至是戲劇表演練習等，有時更是學生談心說話的地方，是學校最熱門的戶外舞台。

此外，由學校美術班老師卓敬棠創作的公共藝術「第八天」，原本是面老舊斑駁的牆面，老師賦予其新生命，突顯超越「一星期七天」框架，鼓勵學生自由發揮想像力，讓生命豐富及創造無限可能，也是學生拍照取景及活動的場所。

校長呂淑美說，自在溫馨且舒服寬敞的校園環境是學校應提供的，學校這幾年經校園景觀大改造，除具功能性，也更有人性，還充滿青春活潑氣息，學生臉上的自信與笑容，就是最美的校園風景。

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  • 校園內也增加綠地和空間讓學生可以自在學習。（記者洪美秀攝）

    校園內也增加綠地和空間讓學生可以自在學習。（記者洪美秀攝）

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