虛驚！監控接觸染病禽類者 首名疑例為染黴漿菌

2017-02-19 18:35

〔記者林惠琴／台北報導〕國內H5N6高病原性禽流感疫情擴大，由於具有禽傳人風險，衛福部疾管署持續監測與染病禽類接觸者的健康情形，原本均無人出現類流感症狀，但昨日台南市水雉園區的一名員工出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，為此波疫情首位出現疑似類流感症狀者，所幸經醫師診斷為感染黴漿菌。

疾管署副署長羅一鈞表示，昨日台南市水雉園區的一名員工出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，雖然沒有發燒，較不符流感症狀，但由於所處園區曾有水鴨檢出H5N6，具有染病禽類接觸史，因此仍建議儘速就醫，個案傍晚就趕緊到醫院掛急診，結果經胸部X光檢查正常，流感快篩也為陰性，醫師診斷為感染黴漿菌，且當事人說明咳嗽症狀已有約兩週，是在接觸染病禽類前就有相關症狀，證實虛驚一場，將持續監測其健康情形至2月23日。

羅一鈞指出，此波禽流感疫情迄今共監測561人，最後監測到期日為2月28日，另監測期滿已解除列管共324人。