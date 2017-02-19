| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
挾女童3分鐘欲性侵 新北電梯惡狼傍晚落網
 首頁 > 生活

虛驚！監控接觸染病禽類者 首名疑例為染黴漿菌

2017-02-19  18:35

〔記者林惠琴／台北報導〕國內H5N6高病原性禽流感疫情擴大，由於具有禽傳人風險，衛福部疾管署持續監測與染病禽類接觸者的健康情形，原本均無人出現類流感症狀，但昨日台南市水雉園區的一名員工出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，為此波疫情首位出現疑似類流感症狀者，所幸經醫師診斷為感染黴漿菌。

疾管署副署長羅一鈞表示，昨日台南市水雉園區的一名員工出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，雖然沒有發燒，較不符流感症狀，但由於所處園區曾有水鴨檢出H5N6，具有染病禽類接觸史，因此仍建議儘速就醫，個案傍晚就趕緊到醫院掛急診，結果經胸部X光檢查正常，流感快篩也為陰性，醫師診斷為感染黴漿菌，且當事人說明咳嗽症狀已有約兩週，是在接觸染病禽類前就有相關症狀，證實虛驚一場，將持續監測其健康情形至2月23日。

羅一鈞指出，此波禽流感疫情迄今共監測561人，最後監測到期日為2月28日，另監測期滿已解除列管共324人。

廣告
  • 國內禽類檢出H5N6禽流感。（農委會提供）

    國內禽類檢出H5N6禽流感。（農委會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： H5N6 疾管署 監控 禽流感 黴漿菌
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：虛驚！監控接觸染病禽類者 首名疑例為染黴漿菌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.