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後悔盜取珍木 山老鼠殺山豬向部落居民道歉

陳文雄在永康部落耆老的建議下，先向布農祖靈道歉。（記者王秀亭攝）

2017-02-19  17:35

［記者王秀亭／台東報導］鹿野鄉民陳文雄去年涉嫌盜砍、挖坑埋藏鄰鄉永康部落後山700歲老牛樟，遭起訴、交保後，陳文雄對自己的山老鼠行徑深感歉疚，今天下午以布農族方式，殺山豬向永康部落道歉，部落族人祭告祖靈後接受道歉，同時表示這是第一次有漢人因濫伐後山珍貴林木，而向全部落道歉。

陳文雄解釋，去年得知好友兒子為打官司急需用錢，但好友年長又生病，仗著自己有挖土機，也起了貪念，颱風期間到附近的永康部落後山，尋覓好木盼可大賺一筆，想不到1棵牛樟巨木橫躺在前進的路上，便取走埋藏住家後院，遭警方取出，交保後覺得自己浪費的國家資源，更對不起永康部落居民，決定將歉意付諸實際行動，直接向部落居民道歉。

在布農族獵人吉呀努協助說明下，部落耆老先祭拜祖靈，告知有濫伐山林的外人願意向部落道歉，隨後要求陳文雄先依習俗向祖靈祭拜，並允諾不再犯，待說明完成後，擲筊詢問祖靈是否願意原諒，想不到立即擲出「聖杯」。

永康滿馬那努文化團長王清和表示，該部落第一次有外人因竊取部落後山資源，以具體行動向全部落居民道歉，既然祖靈、耆老都願意接受道歉，族人亦無異議，更盼陳男永不再犯。

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永康部落耆老祭拜祖靈，並告知有外人因濫伐後山山林，欲向族人道歉。（記者王秀亭攝）

陳文雄取得永康部落布農祖靈諒解後，再逐一向部落耆老道歉。（記者王秀亭攝）

在永康部落族人都接受陳文雄道歉後，陳逐一分送山豬肉。（記者王秀亭攝）

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