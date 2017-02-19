全國客家日 宜蘭做五色粄補天

宜蘭縣106年「全國客家日，來宜做客慶天穿」活動今天在冬山火車站熱鬧登場。（記者簡惠茹攝）

2017-02-19 18:10

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣106年「全國客家日，來宜做客慶天穿」活動今天在冬山火車站熱鬧登場，今年除了邀請到金曲獎多項大獎得主的生祥樂團開唱，更為了融入多元族群文化，邀請原住民、印尼、中國團隊演出，希望藉由活動讓族群之間彼此有更多的認識。

農曆正月20日是客家人傳統節慶「天穿日」，家家戶戶都會製作五色粄祭拜女媧娘娘。宜蘭縣客屬總會理事長張永龍說，傳說因為火神和水神兩人相爭打架，打到讓天破了一個洞，女媧娘娘擔心破洞會危害地面上的老百姓，趕緊拿五色石補洞，為了感念女媧娘娘，客家人會在天穿日這天做五色甜粄、揉成球狀，象徵五色石，並穿上針線，做「補天穿」，而且傳說這天穿耳洞會像女媧娘娘一樣美。

「全國客家日，來宜做客慶天穿」活動以健走拉開序幕，接著由拿下7座金曲獎、7座金音獎的生祥樂團將活動帶到最高潮，民政處表示，這次活動邀請到生祥樂團來跟鄉親一起「客家搖滾」，生祥樂團以客家話創作民謠搖滾歌曲，關注農工、環境議題，至今已經發表7張專輯。

此外，雖然天穿日是客家人的節日，縣府昨天也邀請印尼、原住民、中國等表演團體演出，民政處表示，今年天穿日最特別的地方，就是邀請多元族群來做客，有瑪嘎巴嗨文化藝術團表演原民舞蹈、愛尼優舞蹈表演團演出印尼風情舞，讓各族群可以共享客家文化，包容對話。

代理縣長吳澤成說，宜蘭縣內大約有7萬名客家鄉親，其中就有2萬5千人居住在冬山，因此選在冬山舉辦別具意義，客家文化也是縣政府長期以來主要的縣政計畫之一，最近更和鄉公所一起爭取到冬山客家故事廊帶工程，相關文化活動也正在推動。

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