國泰醫院40週年慶 護理師手做美食與民同樂
2017-02-19 21:39
由國泰綜合醫院護理師掌廚、自己配料的麻辣鍋。（國泰綜合醫院提供）
〔記者林惠琴／台北報導〕國泰綜合醫院今日在台北市仁愛國小舉行園遊會歡慶40週年，現場設有棒球九宮格等遊戲攤位，並有護理師手做的深坑麻辣臭豆腐、麻辣冰鎮雞翅與豆干、香腸、蔓越莓蛋糕等，以及藥師製作的炒麵麵包等美食攤位，讓員工與鄰里民眾有得吃又有得玩！
國泰綜合醫院於民國66年2月15日創院，至今已滿40年，因此日前開始展開一系列慶祝活動，而且今日園遊會除了吃、喝、玩、樂外，為推展民眾健康促進，國泰綜合醫院尚設有癌症篩檢、器官勸募等。
國泰綜合醫院表示，回顧過去國內外重大意外事件，像是SARS疫情、八仙塵爆、復興空難、海地與尼泊爾強震等，均秉持「以醫療服務回饋社會」的精神，在第一時間展現急重症專業救治能力，迅速提供全面醫療照護，善盡醫療天職，未來也會持續為提升民眾就醫品質而努力。
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