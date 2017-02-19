高雄反空污遊行 千人在灰濛濛空氣中前進、呼喊
0219我在高雄反空污大遊行下午登場，民眾戴著防毒面具參與遊行。（記者王榮祥攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄反空污、找藍天大遊行今下午登場，高雄今天空氣剛好很差，成為遊行最佳背景，上千人的遊行隊伍綿延1公里多，大夥戴著口罩、舉著牌子，在灰濛濛的空氣中表達「我要大口呼吸」、「拒當空污難民」等訴求，要讓政府感受到人民的痛苦。
這場遊行由台南、高雄、屏東3縣市，60多個環保團體、民間社團與政黨發起與參與，粗估超過千人參與，遊行隊伍綿延1公里多，下午1點半從中央公園出發，經五福、成功路到政院南服遞陳情書，再走六合、中華、民生、中山等路回到中央公園。
儘管空氣差，遊行隊伍仍在不良空氣裡呼喊反空污、要藍天、政院南遷等口號，不少孩童或騎著腳踏車、或坐著娃娃車跟著爸媽遊行，有的腳踏車前掛牌寫著「我想大口呼吸」、「我7歲、我不要過敏」等心願。
家住屏東的黃太太指出，民國88年購屋在屏東某大樓，當時可清楚看見高雄85大樓，大概是最近3年，85大樓越來越模糊、孩子常咳嗽、她自己也開始過敏（以前沒有），本來想替孩子轉學，但也不知道該去哪裡，可見空污嚴重程度，政府真的該好好檢討。
遊行隊伍在行政院南部聯合服務中心遞陳情書，政院派經濟部次長楊偉甫代表接受，楊偉甫當場承諾轉達地方心聲，並積極研議後續作為﹔遊行總召陳椒華強調，遊行只是開始，遊行後將成立南部反空污大聯盟，持續監督政府。
遊行訴求包括政院與環保署南遷、中油大林廠禁燒生煤、檢討（暫停）高屏空污總量管制計畫、中鋼煤礦砂原物料堆置場室內儲存、中鋼濕式煉焦爐焠火塔改乾式爐、檢討修正空氣品質指標等。
立委陳宜民、黃昭順、林岱樺、陳其邁到場致意，高市議員有吳益政、陳麗娜參與，時代力量更由主席黃國昌親自領軍，基進黨、台灣南社、人民民主陣線、綠黨也在遊行隊伍中。
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0219我在高雄反空污大遊行下午登場。（記者王榮祥攝）
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高雄今天空氣品質差，剛好成為遊行背景。（記者王榮祥攝）
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狗狗跟著主人反空污。（記者王榮祥攝）
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遊行訴求政院南遷共體時艱，希望官員搬來高雄呼吸看看。（記者王榮祥攝）
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民眾舉牌拒絕成為人體空氣清淨機。（記者王榮祥攝）
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小孩騎單車參與遊行。（記者王榮祥攝）
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娃娃車載著4個孩童，相當吸睛。（記者王榮祥攝）
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有民眾扮演道士，作法趕走空污。（記者王榮祥攝）
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時代力量主席黃國昌走在遊行隊伍中。（記者王榮祥攝）
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遊行過程很有秩序。（記者王榮祥攝）
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孩子單車前掛牌「我7歲、我不要過敏」。（記者王榮祥攝）
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經濟部次長楊偉甫。（右）代表政院接下陳情書。（記者王榮祥攝）
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遊行隊伍側面標語。（記者王榮祥攝）
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標題：高雄反空污遊行 千人在灰濛濛空氣中前進、呼喊
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