體驗京都味不用到日本 台南這裡有…
2017-02-19 17:59
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市定古蹟台南州立農事試驗場宿舍群，日式木屋充滿京都和風，市府將其中1棟丙種官舍規劃為台日文化及物產交流平台，由台南市台日友好交流協會進駐活化，將台南在地相關特色產業、工藝品推廣給日本來台觀光客，更期望藉此媒合機會推廣台日兩地藝術文化交流。
今天開幕典禮，有日本傳統舞踊曼妙舞姿，並推出西川滿特展；協會也邀請穿扮浴衣的志工協助招待工作，處處見日式和風；包括文化局長葉澤山、立委葉宜津、市議員陸美祈、李退之等位貴賓及台日友好民間團體到場祝賀。
南市台日友好交流協會致力台日雙方交流，已成功推廣日治時期繪葉書台灣風景明信片展、日本傳統古典藝能「狂言」日本傳統戲劇講座、細川紙特展、日本神樂假面洋畫展等。
理事長郭貞慧表示，這次入駐市定古蹟，打造為台日文化藝術交流空間，未來將定期舉辦導覽課程，以「日本文化村」概念營造部落舍群，串聯南市各觀光歷史景點，讓更多日本遊客及市民更了解文化資產獨特性，也可提供台日藝術家聚集交流及創作發表場所，推廣生活工藝美學。
3月3日的日本女兒節，協會也將舉辦浴衣文化、日式茶座體驗，民眾在台南，就能感受另番東洋風情。
市定古蹟台南州立農事試驗場宿舍群現存5棟，包含場長宿舍、2棟丙種判任官舍及2棟丁種判任官舍。為了活化運用，目前已修護的宿舍群有 「納涼屋」、「「水上町交流館」進駐，吸引不少哈日風一族來遊逛。
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