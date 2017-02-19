把魚當成人飼養 他把龍虎斑送進高檔餐廳

2017-02-19 17:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕退休老師許鴻慶原本從事魚苗孵育，3年前因故魚苗大量死亡，他想翻本拿存活魚苗飼養成大魚，因堅持不施藥且申請生產履歷，如今將龍虎斑送進高檔餐廳，他說，把魚當成人飼養，「過程中我花了很多補習費」。

許鴻慶在林園區從事水產養殖已經36年，曾任中華民國水產種苗協會常務理事，他當年首創九孔立體式養殖技巧，與林園養殖業者聯手打響「九孔王國」名號，後因養殖環境改變，投入魚苗孵育及中間蓄養。

3年前發生龍虎斑魚苗疑遭病毒感染死亡，只剩4％、約5千尾存活，損失不貲，他想拿殘活魚苗翻本，因而投入成魚飼養。去年高雄某高檔法國餐廳推出「法國節」活動，龍虎斑排餐要價3800元（不含服務費），就是出自許鴻慶的產品。

許鴻慶說，當初向餐廳接洽時，獲得「不使用養殖魚類」回應，老闆和主廚親自到養殖場了解飼養過程後，當場下單，現在的通路包括五星級飯店、知名日本料理店。

他從不施藥，以乳酸菌、多醣體、維他命等加入飼料，提高免疫力，因此，飼養成本勢必提升，且一開始摸索階段也不順遂，花了許多時間、成本嘗試。許鴻慶說，現在減少了藥物開銷、提高存活率、縮短成長期且可以賣到好價錢，還是很划算。

許鴻慶和妻子都是退休國中老師，平常重視養生健康觀念，也曾參與過林園「草蝦王國」、「九孔王國」的興衰，他強調「預防勝於治療」，要把魚當成人飼養，才能為養殖業開創新路。