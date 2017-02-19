浪漫草原野餐 新北未婚聯誼搭起友誼橋樑

新北市政府主辦2017年首場未婚聯誼活動，今天在板橋435藝文特區登場，以歐風野餐為主題，邀請單身男女在草原展開野餐派對。（記者賴筱桐攝）

2017-02-19 17:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕2017年新北市首場未婚聯誼今天在板橋435藝文特區舉行，以歐風野餐為主題，邀請單身男女在草原展開野餐派對，並安排愛情風箏、華爾滋群舞等活動，讓參加者在輕鬆的氛圍下熟悉彼此，搭起友誼橋樑，助長愛苗。

今天的未婚聯誼活動是新北市政府在2017年舉辦的第1場，不少民眾衝著2017「和你一起」的諧音上網報名，開放後立即「秒殺」額滿，臉書有大批來不及搶到的網友表示「殘念」、「手指點太慢」，甚至有人來信說，傳送報名表時電腦當機，被自己的電腦「耽誤幸福」，請主辦單位通融加開場次。

33歲來自板橋的李小姐說，她從事護理師工作，平常與異性接觸機會較少，這次因為同事參加，就陪著一起報名，這是她從大學畢業後，第一次參加聯誼活動，原以為內容非常呆板，沒想到還有放風箏的橋段，完全顛覆對公部門的印象。

34歲擔任書記官的劉先生表示，以前曾參加坊間舉辦的未婚聯誼活動，這次從新聞得知新北市政府主辦，所以報名試試看，他說，自己沒有交過女朋友，希望透過主題聯誼，成功製造話題，在今年找到心儀的另一半。

民政局戶政科長顏耀明表示，本場未婚聯誼對象介於25至40歲間，男生以公務員、工程師為主，女生以服務業、金融業為主，預計今年將舉辦6至8場未婚主題聯誼活動，後續將視情況調整場次，希望單身男女都有機會獲得幸福。