浪漫草原野餐 新北未婚聯誼搭起友誼橋樑
2017-02-19 17:36
新北市政府主辦2017年首場未婚聯誼活動，今天在板橋435藝文特區登場，以歐風野餐為主題，邀請單身男女在草原展開野餐派對。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕2017年新北市首場未婚聯誼今天在板橋435藝文特區舉行，以歐風野餐為主題，邀請單身男女在草原展開野餐派對，並安排愛情風箏、華爾滋群舞等活動，讓參加者在輕鬆的氛圍下熟悉彼此，搭起友誼橋樑，助長愛苗。
今天的未婚聯誼活動是新北市政府在2017年舉辦的第1場，不少民眾衝著2017「和你一起」的諧音上網報名，開放後立即「秒殺」額滿，臉書有大批來不及搶到的網友表示「殘念」、「手指點太慢」，甚至有人來信說，傳送報名表時電腦當機，被自己的電腦「耽誤幸福」，請主辦單位通融加開場次。
33歲來自板橋的李小姐說，她從事護理師工作，平常與異性接觸機會較少，這次因為同事參加，就陪著一起報名，這是她從大學畢業後，第一次參加聯誼活動，原以為內容非常呆板，沒想到還有放風箏的橋段，完全顛覆對公部門的印象。
34歲擔任書記官的劉先生表示，以前曾參加坊間舉辦的未婚聯誼活動，這次從新聞得知新北市政府主辦，所以報名試試看，他說，自己沒有交過女朋友，希望透過主題聯誼，成功製造話題，在今年找到心儀的另一半。
民政局戶政科長顏耀明表示，本場未婚聯誼對象介於25至40歲間，男生以公務員、工程師為主，女生以服務業、金融業為主，預計今年將舉辦6至8場未婚主題聯誼活動，後續將視情況調整場次，希望單身男女都有機會獲得幸福。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 汪小菲飯店遭爆無照營業 愛妻大S這樣說...
- 《愛國者》還原波馬爆炸 大明星向警察取經
- NBA》A.戈登秀空拍機凸槌 溜馬G.羅賓森灌籃大賽稱王
- 卡達公開賽 捷克女將普里斯科娃封后
- 建仔洋基隊友 史威瑟夢醒退役
- NBA》衛冕三分王失利 K湯放話明星賽復仇（影音）
- 「荷蘭川普」又亂放話！這次嗆北非移民「人渣」
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 不甩中國警告 美國航母駛入南海展開巡邏
- 家屬喪葬費無影？周比蒼哀悼不發一語離去
- 達欣提前登頂 教頭︰奪冠前都是假的
- 蝶戀花翻車頭七法會 柯文哲、朱立倫到場致意
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Control Yuan petitioned to censure transport ministers
- 白天各忙各的 晚上1家4口兼差簽賭站
- 少婦抱女投水 小黃駕駛機警救回
- 北市農會改選 木柵區傳疑似茶葉賄選案
- 鮭魚卵裡有貓掌印！ 日本網友爭相圍觀
- 四葉草跳曼波 林進小A辣等一票網紅助陣
- 父子未繫安全繩 一失足再無法挽回
- 吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董
- 鳥嘴潭人工湖土地徵收 農民轟價低
- 宋新妮求子夢碎2次 40歲求助代理孕母
- 辜嚴倬雲「左手捐右手」 這張圖讓你秒懂！
- 金門採買防鳥圍網 抗禽流感
- NBA》明星賽積極補強 綠衫軍醞釀重磅交易
- 酒駕通緝犯出海釣魚被逮 自稱沒收到通知書
- 出賣孕妻床照 Ella老公發「道歉文」
- 彭斯送定心丸「美挺歐盟北約」
- 〈致 舊情人〉那一年 我的彩虹戀人
- 賴銘偉上大聲 搖滾電子花車
- 連敲12顆蛋都雙蛋黃 中國婦人質疑「人造蛋」
- 水汴頭大橋親水河岸 4月開工
- 小8以為路人是嚴爵 當場做出這反應
- 台灣隊全面啟動 7熱身賽擂戰鼓
- 媽媽每晚惡夢大哭... 泰源烈士家屬憶「國民黨的惡質」
- 米嚕咕的占星頻道：2017.2/19～2/25
- NBA》東部競爭激烈 詹皇：要打進總冠軍賽不輕鬆
- 比小三還狂！愛不成割腕 挽回男友狂做愛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：浪漫草原野餐 新北未婚聯誼搭起友誼橋樑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分