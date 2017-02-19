國小開設東南亞母語班 中市給補助
2017-02-19 17:46
教育局補助國小開設東南亞母語班，學生及家長反應熱烈。（記者黃鐘山攝）
〔記者黃鐘山／台中報導〕教育局推動新住民及本土語言教育，今年補助7所國小開設越南、印尼、泰國、柬埔寨、寮國或緬甸等東南亞母語班，以及13所國小開辦母語傳承課，鼓勵本土語言教育，希望促進多元文化發展，也培養學童語言能力及國際視野。
教育局指出，配合12年國民基本教育107課綱，新住民語將納入本土語選修課程；而推動新住民及本土語言教育，今年補助20所國小開設東南亞母語班及母語傳承課。
開設東南亞母語班，包括德化、東平、東勢區中山、東勢區成功、上楓、龍山、國安國小；母語傳承課有潭子新興、石角、新社、清水、西寧、三田、梧棲、大安、喀哩、臺中、美群、公明、光隆國小。
日南國小校長蔡家廷說，全校620名學生，新住民子女約占5分之1，多數為越南籍子女，學校成立越南語班，利用課後時間，1週上課2次，由擁有越南語認證的越籍媽媽自編教材授課，從字母發音入門，到單字、詞彙等，採互動、溝通式教學，並善用多媒體影音教材，也邀請越籍媽媽親子共學，鼓勵媽媽在家多使用母語與孩子溝通，讓孩子善用文化資源，培養語言優勢，學生及家長反應熱烈。
在越南語班上課的康同學表示，越南語很有趣，學會後也可以教同學，許多同學因此想學越南語；越籍的康媽媽也說，孩子上了越南語課後，回家更願意說越南語，親子互動關係更好。
教育局強調，培養學生認識多元文化，將透過原住民、閩南語、客語師資培訓、教師學生語言能力認證衝刺班、新住民子女諮詢輔導、多元文化或國際日活動、開設華語補救課程及母語傳承課程等面向推動，並編印多元文化教材、手冊等教材供學校使用。
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