家扶自立青年有愛 插畫展捐盈餘

家扶自立青年雅玲圓夢開畫展，與小朋友一起畫畫。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-19 17:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕家扶自立青年黃雅玲受家扶扶助多年，如今學有所成，不但插畫作品入選「2016年義大利波隆納國際童書展插畫獎」，作品被刊登在年鑑中，其插畫作品即日起至22日在台中大遠百展出。

雅玲的父親因車禍去逝，由母親靠家庭代工勉強撐起一家三口的生計，小學時看到同學學鋼琴，相當羡慕，愛畫畫的她鼓勵著自己，畫畫不需要很多錢，只要一張紙和一枝筆就可以了！

而從小就愛畫畫的她，曾經到圖書館看書，看到義大利波隆那插畫年鑑，便期許自己畫畫能有一天可刊登其上。

在大學美術系畢業後，雅玲在師大研究所念了一年，便休學一個人隻身到澳洲當街頭藝人賣畫，2014年至2016年在家扶基金會「菁英培植計畫」與社會大眾的幫助下，雅玲遠赴英國安格利亞魯斯金大學攻讀兒童繪本插畫研究所並順利畢業。

而她的插畫作品從全世界3000多人中脫穎而出，入選有插畫界奧斯卡之稱的「2016年義大利波隆納國際童書展插畫獎」，作品被刊登在年鑑中，圓了她兒時夢。

過去，受到社會的幫忙，雅玲如今要把手掌向下伸出，即日起至22日在台中大遠百舉辦人生第一場插畫個展「我的日常．我的夢」，今日她還在現場帶領小朋友進行地板塗鴉及手作個性帆布包活動，報名參加者可自由樂捐給家扶，而且還將個展中所販售的展品捐出部分盈餘，並不定期捐出畫作義賣，所得捐給家扶。

家扶表示，雅玲所展出的20張作品記錄著她在英國進修追夢的生活日常，4個主角：鱷魚、鵝、狐狸和烏龜分別代表了創作者本身、與其他3位來自不同文化的室友。

現場也展示了她在英國求學時的房間及工作桌，讓民眾互動拍照，體驗一位插畫家的日常生活。