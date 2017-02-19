超越芭蕉扇！ 她出嫁丟的竟然是...
2017-02-19 17:23
新娘手中拿的竟是台工業風扇讓網友笑翻。（擷取自爆料公社）
〔即時新聞／綜合報導〕在傳統習俗上，新娘出嫁上禮車後都會把一個綁有紅包的扇子丟在地上，象徵把壞脾氣丟掉。日前一位新娘，在禮車上丟掉一把超大的芭蕉扇讓網友印象深刻，沒想到現在竟然還有更狂的，丟出的竟是一台工業電扇，讓許多網友紛紛笑說：「脾氣有沒有這麼差啊！」
台灣傳統婚禮習俗十分繁瑣，其中一項民間流傳的習俗是新娘出嫁時要「丟扇子」，象徵將過去的壞脾氣丟掉，不帶進夫家。日前才有一位新娘出嫁時，拿著的竟是把170公分高的芭蕉扇，在網路上引發熱烈討論，笑稱「脾氣是有多差！」事後新娘受訪時靦腆表示，超大芭蕉扇的創意來自新郎，也是由新郎親自連夜趕工，為的就是要給親友一個驚喜，更表示「超越它的扇子應該很難，覺得我脾氣應該也很難有人可以超越。」
沒想到，事隔一個多月，超越這位新娘的女子出現了！一名網友在爆料公社中上傳一張迎娶時拍下的照片，當時漂亮的新娘子頭披白紗坐在禮車中，眼神中彷彿帶著不捨，正進行丟掉扇子的傳統習俗，不過定睛一看，她手中的扇子長得非常特別，竟然是台工業電扇，讓網友笑稱「超越芭蕉扇公主的人出現了！」
照片一PO上網，立刻引起網友討論，許多人看了都笑翻，開玩笑留言表示「越丟越誇張
下一個要丟工業用渦輪風扇嗎？」、「還好不是丟冷氣機……」、「下次可能是新郎把新娘丟出車子了！」、「下次改丟飛機用的螺旋漿」。
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