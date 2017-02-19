台中反空污遊行 主辦方竟把馬路護欄拆了！

網友批評，反空污團體把馬路上護欄全部拆除。（圖擷自PTT）

2017-02-19 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中反空污大遊行今天（19日）登場，不過稍早有網友爆料，反空污團體雖然有申請路權，但卻把公益路上的護欄全部拆除，讓網友大嘆，有申請「路權」並不代表「擁有權」，「不是你愛怎麼搞就怎麼搞啊！」

數千民眾下午集結台中市民廣場，高喊「反空污、要健康」、「反空污、找藍天」，李遠哲也特地趕到會場力挺。不過遊行結束後卻傳出遊行單位把馬路中間的護欄全部拆除，主辦方事後也因車輛阻礙交通，與警方發生口角。

PTT網友貼文爆料，朋友路過公益路時，發現主辦單位為了遊行活動，把路上護欄全部拆除，他批評反空污團體變暴民，強調有申請「路權」並不代表「擁有權」；許多網友也紛紛留言批評，「這是破壞公物吧」、「…太誇張」。

此外，臉書社團《爆料公社》貼文也指出，主辦方疑似因警方認為車輛停放阻礙交通，雙方發生口角，有路過網友指出，當時主辦方向警方表示，「凱道都可以，為什麼不能停在公益路上？」

針對此舉許多網友批評主辦方，認為警察既然都出面勸離了，就代表一定有違規事項，呼籲警方依妨害公務罪送辦，如果警察在這種場合都無法行使公權力，會讓一些人食髓知味。