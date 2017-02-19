| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

台中反空污遊行 主辦方竟把馬路護欄拆了！

網友批評，反空污團體把馬路上護欄全部拆除。（圖擷自PTT）

2017-02-19  16:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中反空污大遊行今天（19日）登場，不過稍早有網友爆料，反空污團體雖然有申請路權，但卻把公益路上的護欄全部拆除，讓網友大嘆，有申請「路權」並不代表「擁有權」，「不是你愛怎麼搞就怎麼搞啊！」

數千民眾下午集結台中市民廣場，高喊「反空污、要健康」、「反空污、找藍天」，李遠哲也特地趕到會場力挺。不過遊行結束後卻傳出遊行單位把馬路中間的護欄全部拆除，主辦方事後也因車輛阻礙交通，與警方發生口角。

PTT網友貼文爆料，朋友路過公益路時，發現主辦單位為了遊行活動，把路上護欄全部拆除，他批評反空污團體變暴民，強調有申請「路權」並不代表「擁有權」；許多網友也紛紛留言批評，「這是破壞公物吧」、「…太誇張」。

此外，臉書社團《爆料公社》貼文也指出，主辦方疑似因警方認為車輛停放阻礙交通，雙方發生口角，有路過網友指出，當時主辦方向警方表示，「凱道都可以，為什麼不能停在公益路上？」

針對此舉許多網友批評主辦方，認為警察既然都出面勸離了，就代表一定有違規事項，呼籲警方依妨害公務罪送辦，如果警察在這種場合都無法行使公權力，會讓一些人食髓知味。

廣告
  • 反空污團體把護欄拆除，網友大嘆「不是你愛怎麼搞就怎麼搞啊！」（圖擷自PTT）

    反空污團體把護欄拆除，網友大嘆「不是你愛怎麼搞就怎麼搞啊！」（圖擷自PTT）

  • 主辦方事後與警方發生口角。（圖擷自爆料公社）

    主辦方事後與警方發生口角。（圖擷自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反空污遊行 台中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：台中反空污遊行 主辦方竟把馬路護欄拆了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.