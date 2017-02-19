清境奔羊節傳意外 脫韁馬撞傷遊客

失控脫繮的馬匹撞人闖禍被工作人員帶回馬廄。（記者佟振國攝）

2017-02-19 16:32

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉退輔會清境農場今天慶祝建場56週年，上午10時30分進行奔羊節活動時，原本準備進行馬術表演的馬匹，疑似受到眾多綿羊群及遊客的驚嚇，失控脫韁往觀山牧區狂奔，撞上一名吳姓女遊客，當場倒地，緊急送往埔里救治，頭臉多處擦傷，牙齒遭撞斷1顆，幸無生命危險，但憶及意外當時還是心有餘悸。

清境農場今年建場屆滿56年，今天則是舉辦場慶及連續11年的奔羊節活動，上午先在青青草原進行「綿羊秀」，10時30分則移師觀山牧區，聚集99頭綿羊，展開奔羊活動，讓遊客親自體驗牧羊樂趣。

活動尚在準備時，一旁的馬術秀即將開演，表演人員做最後準備，其中一匹馬疑似受到眾多羊群及遊客湧入的驚嚇，掙脫演出人員的控制，脫韁往觀光牧區方向狂奔，當時來自高雄的吳姓女遊客走在步道上，閃避不及被馬撞到，當場倒地不起，家人大吃一驚，見馬又折返，擔心又發生意外，一旁熱心遊客趕緊大聲制止，也協助報警將傷者送上救護車。

吳女被送到台中榮總埔里分院救治，頭臉多處擦傷，疑似有腦震盪，牙齒斷了1顆，目前意識清楚，憶及意外當時還是心有餘悸，留院觀察後，下午已隨家人返回高雄休養。

清境農場表示，遊客購票入園都有投保公共意外險，委外的馬術秀演出團體也願意協助後續理賠事宜，對於遊客被馬撞傷深表歉意。