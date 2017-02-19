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清境奔羊節傳意外 脫韁馬撞傷遊客

失控脫繮的馬匹撞人闖禍被工作人員帶回馬廄。（記者佟振國攝）

2017-02-19  16:32

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉退輔會清境農場今天慶祝建場56週年，上午10時30分進行奔羊節活動時，原本準備進行馬術表演的馬匹，疑似受到眾多綿羊群及遊客的驚嚇，失控脫韁往觀山牧區狂奔，撞上一名吳姓女遊客，當場倒地，緊急送往埔里救治，頭臉多處擦傷，牙齒遭撞斷1顆，幸無生命危險，但憶及意外當時還是心有餘悸。

清境農場今年建場屆滿56年，今天則是舉辦場慶及連續11年的奔羊節活動，上午先在青青草原進行「綿羊秀」，10時30分則移師觀山牧區，聚集99頭綿羊，展開奔羊活動，讓遊客親自體驗牧羊樂趣。

活動尚在準備時，一旁的馬術秀即將開演，表演人員做最後準備，其中一匹馬疑似受到眾多羊群及遊客湧入的驚嚇，掙脫演出人員的控制，脫韁往觀光牧區方向狂奔，當時來自高雄的吳姓女遊客走在步道上，閃避不及被馬撞到，當場倒地不起，家人大吃一驚，見馬又折返，擔心又發生意外，一旁熱心遊客趕緊大聲制止，也協助報警將傷者送上救護車。

吳女被送到台中榮總埔里分院救治，頭臉多處擦傷，疑似有腦震盪，牙齒斷了1顆，目前意識清楚，憶及意外當時還是心有餘悸，留院觀察後，下午已隨家人返回高雄休養。

清境農場表示，遊客購票入園都有投保公共意外險，委外的馬術秀演出團體也願意協助後續理賠事宜，對於遊客被馬撞傷深表歉意。

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  • 清境農場觀山牧區今天奔羊節活動前發生馬術表演的馬匹受驚失控脫繮撞傷遊客的意外。（圖由民眾提供）

    清境農場觀山牧區今天奔羊節活動前發生馬術表演的馬匹受驚失控脫繮撞傷遊客的意外。（圖由民眾提供）

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