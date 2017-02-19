學測黑馬白崑志 從40級分躍升考出60級分
2017-02-19 16:21
大學學測成績已出爐，新竹市成德高中白崑志以黑馬之姿竄出，從40級分考到60級分，跌破大家眼鏡，但師長都肯定其不放棄精神，他未來想當警察維護正義。（記者洪美秀攝）
〔記者洪美秀／新竹報導〕106年大學學測成績16日寄發，高三學生大多已在思考個人志願申請，其中成德高中學生白崑志先前在校成績並不理想，模擬考只有40級分，幾乎所有人都不看好，但他靠著地毯式的複習與苦讀，學測成績達60級分，一口氣進步20級分，跌破大家眼鏡。白崑志說，未來想當警察，也鼓勵學弟妹失敗就再換另種方式繼續挑戰，總會成功。
白崑志原本在校成績普通，這次從40級分一舉衝到60級分，讓學校老師、同學都大感驚訝，他說，考前努力衝刺，靠著地毯式熟讀觀念，且練習考古題，每天有效率複習各科，是他成績「突發猛進」的關鍵。
「未來希望當警察維護正義」白崑志說，父親從事水電工作，從小看父親早出晚歸，經常手上傷痕累累，從小就希望成為「波麗士大人」，除有穩定的工作，更可分擔家計及盡孝、更可捍衛正義，符合自己的個性。
原本想考警專的他，把此次學測當成考警專前的模擬考，輕鬆應戰反而考得好，以黑馬之姿躍出，師長、同學都直呼意外，也為他感到高興。白崑志說，他的座右銘是「努力追求自己想要的，失敗就再換另一種方式繼續挑戰。」不到最後關頭，絕不輕言放棄。
成德高中校長黃小芳說，白崑志的努力是成功翻轉學習的典範，期勉同學永不放棄、堅持到底，就能成為決定方向的舵手。
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