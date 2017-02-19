奧運雙金國手許淑淨 捐出世大運代言費

2017-02-19 16:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕奧運雙金舉重國手許淑淨今天回到雲林參加台灣燈會閉幕式，支持故鄉盛事，除義務擔任台灣燈會代言還捐出世大運代言費並義賣其個人化郵票，全數捐作救助弱勢團體。

雲林崙背人的許淑淨義不容辭擔任雲林台灣燈會代言人，心存感恩的她說，今天的成就並非她一人就可做到，一路走來全家人支持、恩師教練蔡溫義從不放棄一路教導扶持，又有國家及舉重協會栽培、母縣的相挺擁護，才造就今日的她。

2016里約奧運拿下金牌的許淑淨獲台北市政府邀請代言2017世大運，她覺得是身為台灣代表隊選手的義務，今天特別將世大運代言費40萬元全數捐出給母縣，作為她對雲林的一份心意。

雲林縣長李進勇推崇許淑淨是台灣之光、雲林之光，並感謝她對雲林母縣的回饋。