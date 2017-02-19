當兵哪單位最爽？ 網友激戰吵翻天

2017-02-19 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕對絕大多數男性而言，講起「當兵」就會有滔滔不絕、畢生難忘的回憶。有名網友在批踢踢八卦板上詢問，表示自己當兵時，抽到保修兵，整天擦車、拔草、發呆，日子相當悠閒，讓他好奇，「有沒有當兵抽到那種兵最爽的八卦」。

這篇問卦文一出，隨即釣出一票男性網友在底下留言「激戰」。有網友直接點名，處女兵、傳令兵、空軍、替代役、海巡、憲兵、通訊兵是「爽兵」，但有網友分析，「爽的重點在單位不是兵種」。

部分遭點名是「爽兵」者，紛紛跳出來打臉護航，澄清並非外界想像輕鬆，質疑「你當過膩」，有網友控訴，「當部長傳令根本不爽好嗎」、「空軍本是少爺兵，抽到防砲夢才醒」、「替代役有雷有爽，爽的爽到你不要不要」、「海巡不用出操，但是勤務多到爆」，另有網友表示，「爽的單位有操的缺，操的單位有涼的缺，看你的命」、「有背景，啥爛簽都爽」，但只要「大官不會來、長官不積極、志願役不凹菜逼八就爽了」。