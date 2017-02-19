你看過這隻貓嗎？ 「貓咪啟示」藏玄機...

2017-02-19 15:53

〔即時新聞／綜合報導〕寵物是許多人的好朋友，一旦走失總是讓飼主十分焦急，路上時常可見協尋寵物的告示。一名網友在路上看到一旁張貼的告示，上面寫著「你有看過這隻貓嗎」並且附上一張貓咪的照片，走近一看才發現，這不是什麼協尋啟示，純粹只是主人在曬寵物！

這張附有貓咪照片的告示，讓路過的網友誤以為是協尋啟示，網友在PTT_Joke板上PO文表示：「今天走出去買午餐，眼角餘光看到了好像是協尋的資訊，於是走過去看個清楚...」網友走近一看，發現告示上寫著：「牠是我們的貓，長得超級可愛，如果你沒看過，現在讓你看看。」該名網友發現自己被整了，忍不住罵了一句髒話。

這張告示也讓一群網友笑翻了，有人笑稱：「可惡！浪費我30秒。」