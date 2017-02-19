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竹縣湖口遭棄禽流感死雞 警方循線找到涉案業者

警方今天找到新竹縣湖口鄉棄置禽流感死雞的涉嫌雞場業者，雖然當事人否認，但家畜疾病防治所已先行消毒防範。（記者蔡孟尚翻攝）

2017-02-19  15:14

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣湖口鄉產業道路遭棄禽流感死雞案，警方今天查到涉嫌的雞場業者，但他矢口否認丟死雞；而新竹縣家畜疾病防治所也無法確認這家雞場有疫情徵兆，但仍先進行消毒及移動管制。

警方表示，是根據裝死雞的飼料袋以及訪查相關業者，找到這家位於新埔鎮的養雞場，但雞場主人否認丟棄死雞，是否涉案仍將進一步查證。

家畜疾病防治所表示，這個雞場有大、小禽舍各1個，大的養2000多隻雞、小的養1000多隻雞，今天訪視現場雞群活動表現良好，但各有11隻、5隻死亡，而死雞外觀看不出是感染禽流感，為求慎重已經採樣4隻送驗。

家畜所也表示，目前尚未有明顯證據證明湖口死雞來自這家雞場，不過為求防疫嚴謹，已經先行針對這家雞場進行消毒，且要求移動管制，後續如何處置將等檢驗結果出爐後再決定。

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  • 遭警方懷疑涉嫌在新竹縣湖口鄉棄置禽流感死雞的雞場業者，目前場內仍有4000多隻雞，活動表現良好。（記者蔡孟尚翻攝）

    遭警方懷疑涉嫌在新竹縣湖口鄉棄置禽流感死雞的雞場業者，目前場內仍有4000多隻雞，活動表現良好。（記者蔡孟尚翻攝）

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