雲林再撲殺1萬7000隻雞 雞肉生意受影響
2017-02-19 14:34
全國家禽禁運禁宰，傳統市場販售現宰雞、鴨的攤販暫停營業。（記者黃淑莉攝）
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林今天又傳養雞場染禽流感撲殺1萬7000隻飼養9週的紅羽土雞，總計18場撲殺17萬多隻，另防止疫情擴大，全國家禽禁運禁宰7天，傳統市場販售生鮮雞鴨攤販有人暫停營業、有人改賣冷凍肉，便當肉業雞肉相關品項銷售明顯減少。
雲林動植物防疫所指出，昨天撲殺2萬3000多隻的養雞場確定染H5N2，前天口湖的養雞場則是H5N6，今天東勢的養雞場H5高病原禽流感陽性，全部是紅羽土雞已飼養9週。
防睹疫情擴大全國家禽禁宰禁運政策，首當其衝是市場內販售生鮮雞、鴨的攤販，因為消費者喜歡現宰家禽，禁宰只能賣冷凍肉，許多業者暫停營業，另販售烤雞、烤鴨或鹹水鴨、鹹水鵝的業者，有業者以冷凍肉取代，也有業者因強調現宰，擔心用冷凍肉影響口感及品質，只能無奈暫停營業。
另餐飲業者說，受禽流感疫情影響，消費者對雞肉有所顧忌，雞肉相關料理點的人明顯少了很多。
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