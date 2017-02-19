泰安櫻花季登場 花期盛開至二二八

泰安櫻已開4成。（記者李忠憲攝）

2017-02-19 14:20

〔記者李忠憲／台中報導〕泰安櫻花季今天登場，剛好是週末假日，吸引許多民眾前來賞花拍照，目前花開約4成，一直到228連續假期都會盛開，民眾不妨前往踏青賞花，順便到台中遊玩。

台中市政府觀光旅遊局及后里區公所共同主辦「2017泰安櫻花季賞櫻活動」，今天上午在后里區大甲分局泰安派出所熱鬧登場。

中市觀旅局表示，民眾到台中賞櫻，大多會想到武陵農場，但路途遙遠，讓不少人為之卻步。現在到后里就可以欣賞到落櫻繽紛的美景，來后里泰安派出所賞櫻、看落羽松，絕對讓你春風滿面，附近還有泰安鐵道文化園區，歡迎來踏青，感受春天。

觀旅局說，泰安派出所近年來，落羽松景點及櫻花盛開聲名遠播，已列入全國前幾大櫻花盛開指標景點，每年都吸引數萬遊客前來賞櫻。受到日前寒流影響，今年櫻花比往年來得晚，目前花開約4成多，已陸續綻放，預計到228連假，都會是盛開情況。

觀旅局表示，泰安派出所除了賞櫻，還有落羽松森林宛如人間仙境可以拍照打卡，大甲分局在今天到分局臉書打卡按讚，就送櫻花祈福卡片，送完為止。另外，觀旅局也推薦中社花市鬱金香花海，搭配舊泰安火車站、鐵道文化園區、月眉糖廠千年樟樹、后里薩克斯風文化館等景點，讓假期充滿驚艷及趣味性，都是全家人安排春遊的最佳行程。

為了讓民眾賞櫻不塞車，觀光旅遊局比照往年持續推出「賞櫻巡迴接駁專車」，由台鐵泰安新站發車，載送遊客前往泰安派出所賞櫻。為避免賞櫻期間，大量的人潮及車潮湧入泰安派出所附近，造成泰安里周邊巷道塞車窘境，觀旅局及后里區公所規劃在3月5日之前的假日（2/19、2/25~2/28、3/4及3/5等七天假日），推出「賞櫻巡迴接駁專車」，安排中型巴士提供接駁服務，每15~20分鐘一班車，由台鐵泰安新站門前發車，沿著重劃東路到泰安國小附近下車，再由安眉路將賞櫻民眾載回泰安新站，歡迎民眾多加利用，免去塞車之苦。