東埔吊橋玩高空彈跳 還沒跳就被抄
2017-02-19 14:23
南投縣政府與警方在東埔吊橋勸阻高空彈跳進行，並舉牌警告，呼籲業者與民眾配合。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉風景優美的東埔吊橋，近來遭檢舉有業者在此舉辦高空彈跳，南投縣政府觀光處今與警方前往了解，並發現業者已架好設備準備營業，隨即舉牌警告要求撤離，最後業者不敵縣府強力勸阻，才無奈拆除設備離去。
觀光處風景區管理科表示，東埔吊橋主管機關為觀光處，因接獲檢舉便實地現勘，並當場發現有業者涉嫌違法舉辦高空彈跳活動，由於該橋設計並不適合從事彈跳，為維護橋梁安全有必要勸阻活動進行。
該科人員也說，若業者執意高空彈跳，他們將依刑法公共危險罪嫌告發，而現場也有人員舉牌警告，除呼籲業者切勿公然違法，也讓民眾了解該吊橋不宜從事彈跳，以維護吊橋通行與人員安全。
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