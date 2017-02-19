| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中保齡球館驚傳火災 店內陷入火海
 首頁 > 生活

東埔吊橋玩高空彈跳 還沒跳就被抄

南投縣政府與警方在東埔吊橋勸阻高空彈跳進行，並舉牌警告，呼籲業者與民眾配合。（記者劉濱銓攝）

2017-02-19  14:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉風景優美的東埔吊橋，近來遭檢舉有業者在此舉辦高空彈跳，南投縣政府觀光處今與警方前往了解，並發現業者已架好設備準備營業，隨即舉牌警告要求撤離，最後業者不敵縣府強力勸阻，才無奈拆除設備離去。

觀光處風景區管理科表示，東埔吊橋主管機關為觀光處，因接獲檢舉便實地現勘，並當場發現有業者涉嫌違法舉辦高空彈跳活動，由於該橋設計並不適合從事彈跳，為維護橋梁安全有必要勸阻活動進行。

該科人員也說，若業者執意高空彈跳，他們將依刑法公共危險罪嫌告發，而現場也有人員舉牌警告，除呼籲業者切勿公然違法，也讓民眾了解該吊橋不宜從事彈跳，以維護吊橋通行與人員安全。

廣告
  • 有業者在南投縣東埔吊橋舉辦高空彈跳， 惟違法營業遭縣府攔查並要求拆除。（記者劉濱銓攝）

    有業者在南投縣東埔吊橋舉辦高空彈跳， 惟違法營業遭縣府攔查並要求拆除。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 東埔吊橋 被抄 高空彈跳
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：東埔吊橋玩高空彈跳 還沒跳就被抄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.