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反空污大遊行 林佳龍：政府與人民一起做

2017-02-19  14:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕環保團體今天舉行反空污大遊行，市長林佳龍今天受訪時表示，很高興民間團體一起站起來反空污，希望今天順利成功，他更強調，在空污大作戰中，台中市是有最完整的作為，反空污不但中央與地方要合作，民眾也必須配合一起來做。

市長林佳龍今天受訪時表示，很高興民間團體一起站起來，但要改善空氣品質，不但中央和地方一起來做，要政府跟民間也要一起合作。

林佳龍表示，在空污大作戰中，台中市有最完整的作為，不但有自治條例，鼓勵燃燒鍋爐由燃油改成燃氣，也限制固定污染源，像比較大的台電、中火、中龍等集團要轉化發電設備，另外也補助回收二行程的機車，市府在昨天便公佈全國首創的綠能生態園區，讓循環經濟跟環境可兼顧。

林佳龍指出，他很高興民間團體站出來反空污，讓空污問題能受到重視，但空污的整治，除了政府要有作為，每一個人都要配合，像二行程機車污染量很大，像燃燒稻草、揚塵等空污，其實是每個人都可從自己生活中改善，如此共同讓台灣空氣改善，讓孩子看到藍天，

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  • 市長林佳龍受訪時表示，反空污要政府與人民攜手合作（記者蘇金鳳攝）

    市長林佳龍受訪時表示，反空污要政府與人民攜手合作（記者蘇金鳳攝）

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