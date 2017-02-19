機捷3天18萬人次試乘 選對人少車站免排隊

機捷3天18萬人次試乘，A21環北站上午出現排隊人潮。（記者李容萍攝）

2017-02-19 14:08

〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運試營運16日起開放自由試乘，桃園大眾捷運公司估算3天共吸引逾18萬人次搭乘，其中A1台北站更日衝破單日2萬人次運量，包括A1台北車站、桃園A21環北站等今天一早出現排隊人龍，桃捷公司建議民眾可選擇進出站人流較少的車站入場試乘，像A19桃園體育園區站、A20興南站等站，以減少排隊等候時間。

桃捷公司經理陳凱凌表示，經過3天試營運後，為了因應龐大的排隊試搭人潮，已針對乘客出入票閘口動線、電扶梯上下順序做出些微調整，讓站務人員能以更短的時間，來消化排隊進場試乘的民眾。

至於有民眾下午5、6點才匆忙進站要試乘，已錯過最後一班車發車時間，桃捷提醒機捷試營運時間為上午8點到下午4點，且試乘期間各站發放號碼牌的時間為每日7時40分、9時40分、11時40分、下午1時40分四個時段，民眾要掌握好時間以免錯過班車。