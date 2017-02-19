| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

機捷3天18萬人次試乘 選對人少車站免排隊

機捷3天18萬人次試乘，A21環北站上午出現排隊人潮。（記者李容萍攝）

2017-02-19  14:08

〔記者李容萍／桃園報導〕機場捷運試營運16日起開放自由試乘，桃園大眾捷運公司估算3天共吸引逾18萬人次搭乘，其中A1台北站更日衝破單日2萬人次運量，包括A1台北車站、桃園A21環北站等今天一早出現排隊人龍，桃捷公司建議民眾可選擇進出站人流較少的車站入場試乘，像A19桃園體育園區站、A20興南站等站，以減少排隊等候時間。

桃捷公司經理陳凱凌表示，經過3天試營運後，為了因應龐大的排隊試搭人潮，已針對乘客出入票閘口動線、電扶梯上下順序做出些微調整，讓站務人員能以更短的時間，來消化排隊進場試乘的民眾。

至於有民眾下午5、6點才匆忙進站要試乘，已錯過最後一班車發車時間，桃捷提醒機捷試營運時間為上午8點到下午4點，且試乘期間各站發放號碼牌的時間為每日7時40分、9時40分、11時40分、下午1時40分四個時段，民眾要掌握好時間以免錯過班車。

廣告
  • 機捷3天18萬人次試乘，A21環北站上午出現排隊人潮。（記者李容萍攝）

    機捷3天18萬人次試乘，A21環北站上午出現排隊人潮。（記者李容萍攝）

  • A20興南站不用排隊。（記者李容萍攝）

    A20興南站不用排隊。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 免費試乘 機場捷運 機捷
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：機捷3天18萬人次試乘 選對人少車站免排隊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.