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公衛藥師教正確用藥 南市衛生局表揚

南市衛生局頒獎表揚優良社區藥局、公益藥師與公衛藥師授證。（記者王俊忠攝）

2017-02-19  14:08

〔記者王俊忠／台南報導〕南市衛生局今天對無給職的公衛藥師舉行藥事照護服務團隊與優良社區藥局、藥師的授證及頒獎，藥師曾纓閔分享公衛藥師經驗指出，曾在一位智障患者家中發現沒吃的藥量，換算健保約達3萬元很浪費，這工作可協助患者正確用藥、就醫與找社會資源，對藥師本身成長也有助益。

曾纓閔表示，8年前參與美善基金會訪視獨居、憨老家庭，察覺弱勢家庭有許多用藥問題，多數長輩患者沒按時吃藥，家中藥品剩一堆、病情沒有改善，南市衛生局結合藥師公會在100年間成立公衛藥師，這些藥師走出藥局、進入社區憨老、弱勢家庭教民眾正確用藥、指導家屬建立支持系統，改善這類患者錯誤與浪費用藥的問題。

衛生局食藥科說明，南市有600多間社區藥局，公衛藥師從100年成立後，迄今維持在300多人，約有一半社區藥師加入，成效顯著；今年將納入市區幾家區域醫院以上的醫院藥師，這些醫院1年會提供10位用藥患者個案，衛生局轉介給社區藥師做後續服務、追蹤。

公衛藥師也會以藥事照護、傳染病防治、針具回收、菸害防制、毒品防制、健康促進、食品安全、珍愛生命等8大項作為服務工作主軸。南市副市長張政源與衛生局長陳怡分別頒獎表揚42家優良社區藥局、熱心公益等績優藥師與公衛藥師服務證書。

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  • 藥師曾纓閔投入公衛藥師服務約八年，協助改善患者錯誤用藥問題，也讓自己成長。（記者王俊忠攝）

    藥師曾纓閔投入公衛藥師服務約八年，協助改善患者錯誤用藥問題，也讓自己成長。（記者王俊忠攝）

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