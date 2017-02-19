2千人扛沙包衝刺 搶清潔隊臨時員缺
拚了！2千餘人扛沙包衝刺 搶中市清潔隊臨時員缺。（記者蘇孟娟攝）
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市環保局今天舉辦清潔隊臨時人員招考體能測驗，男、女各要扛15和10公斤沙包跑60公尺，2千餘人上場挑戰，雖比去年少2千餘人，應試者莫不使出全力衝刺，甚至有人一再跌倒再爬起往前衝，有人直呼雖然很吃力，但盼能找到穩定工作。
環保局繼去年進用300名清潔隊臨時人員後，今年再考300名，由於薪水可達3萬3千元，去年吸引4583人報名，環保局觀察歷年報考的情況，今年首度設限報名者須設籍台中市3個月以上，讓今年報名數控制在2365人報考。
此外，考量男女考生先天體能不同因素，今年維持男性負重沙包15公斤、女性負重10公斤之外，並訂定男生滿分為9秒，女生為10.9秒計分。
此外，去年除體能測驗外，另有筆試及面試關卡，今年為避免面試人為因素等問題，今年改採用「資源回收分類技能測驗」，應考者需在限時25秒時間內，將可回收與不可回收混合的各式回收物，正確分類至標示回收桶內，最終統計正確的回收物件數量後，換算成分數，兩項測驗比重各佔50%計分，盼讓一切公開化，提昇公平性；預計21日公布甄選結果，3月6日正式進用。
環保局統計今年報名數男性有1787人，女性578人，其中以31到40歲的青壯年族群報考數最多，佔報名數4成，但最年輕的有18歲就來報考，最年長的挑戰則是64歲，另有27名具碩士學歷者報考。
上午測驗在台中體育運動大學體育館登場，報考者第一關挑戰扛沙包衝刺，各組均是槍一響，參加者就全力往前衝，有人是順利一路狂奔到終點，但有人衝太快手滑，沙包掉地，更有才起步或接近衝點時腿軟跌倒，甚至有人一再跌倒又爬起衝刺，讓場邊不時傳出驚嘆聲。
42歲的林姓參賽者擺麵攤多年，但他嘆原物料上漲，扣除租金等成本後，其實僅賺薄利，加上工時長，決定報考希望能早日換個穩定的工作；31歲的王姓倉儲員則指出，工作也要負重，但月薪不到3萬，也盼改行。
26歲待業中的蘇士恩去年已報考未能錄取，今年再揪友共3人一起來挑戰，他說，友人去年已錄取，分享工作穩定及福利佳的經驗，加上在職場上遇到不少苛刻的慣老闆，希望趁年輕力壯時，快找到穩定的工作。一名具碩士學歷的考生低調地說，他只想有穩定的工作就好。
不過，有48歲的報考者年輕時曾因意外右腳換關節，感嘆，這項考試未照顧輕度殘障者，並未設殘障組，他說，有些輕度的殘障者也有清潔工作能力，盼政府能多考量。
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