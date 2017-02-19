除了主燈 台灣燈會最紅的是……

「奇萌籽」和「綺麗將」帶給遊客許多歡笑。（記者廖淑玲攝）

2017-02-19 13:17

［記者廖淑玲／雲林報導］台灣燈會自試營運以來除了主燈是必看景點，還有一個最受歡迎的燈會吉祥物「奇萌籽」，有它出現的地方總能聽見小孩尖叫聲，吸引大人小孩爭相合照，大多數遊客不知道的是扮演他們的是替代役男陳冠廷、徐志傑，2個人活潑、跳tone的演出，為燈會大大加分。

「奇萌籽」是雲林台灣燈會導覽行銷吉祥物，自國內外1638件作品中，經由嚴謹評選過程選出，以「綠色嫩芽與種子」取名，代表雲林農作物的生命力，雲朵則扣合「雲」林的名字，因為燈會活動適逢西洋情人節主辦單位再設計完美搭配另一個吉祥物「綺麗將」，成雙成對，一出場就是活動焦點所在。

雲林縣政府新聞處長張凱傑指出，奇萌籽日文名為キモンチャン （奇萌將），英文名Kimonchan ，暱稱「小萌」，年齡是永遠年輕，是12月5日誕生的射手座，嗜好愛趴趴走、愛自拍、慣用網路流行用語，和女朋友「綺麗將」相逢在台灣燈會，歡迎大朋友小朋友到台灣燈會和「奇萌籽」、「綺麗將」同樂。

陳冠廷說，變身「奇萌籽」以來至少瘦了5公斤，因為天氣熱加上想要讓遊客留下好印象，會特別加碼演出，把歡樂帶給大家，所以每次演出結束都是滿身大汗，意外收獲竟然能減肥，也讓即將在4月退伍的他留下超完美的回憶。

台灣燈會吉祥物「奇萌籽」所到之處都大受歡迎。（記者廖淑玲攝）

扮演「奇萌籽」的替代役陳冠廷（右）、徐志傑（左）。（記者廖淑玲攝）

「奇萌籽」大受孩子喜歡，爭相合照。（記者廖淑玲攝）