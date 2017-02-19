農會選舉投票 雲林各投票所平順

農會選舉今天投票早上雲林各投票所投票情況踴躍。（記者黃淑莉攝）

2017-02-19 12:47

［記者黃淑莉／雲林報導］基層農會農事小組長、會員代表選舉今天投票，雲林有多鄉鎮競爭激烈，加上選前檢警查獲疑似賄選情事，各投票所投票情況踴躍，有競爭的投票所警方也加派警力維持秩序，投票時間至下午3點。

雲林20鄉鎮農會，其中東勢鄉農會因未依規定提供候選人申請選舉人名冊，雲林縣府函文東勢鄉農會農事小組長、農會代表選舉延至3月4日辦理，其他19鄉鎮市在今天辦理投開票，早上9點開始投票至下午3點。

會員代表各農會應選45人，包括大埤、古坑、二崙、北港、台西、麥寮、土庫等7鄉鎮參選人都超過60人，競爭激烈的投票所各候選人的支持者在投票所附近關切，遇有投票民眾親切問候，由於民進黨也在大埤、古坑等地推薦多人參選，這次選舉格外引起關注。