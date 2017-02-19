農會選舉投票 雲林各投票所平順
2017-02-19 12:47
農會選舉今天投票早上雲林各投票所投票情況踴躍。（記者黃淑莉攝）
［記者黃淑莉／雲林報導］基層農會農事小組長、會員代表選舉今天投票，雲林有多鄉鎮競爭激烈，加上選前檢警查獲疑似賄選情事，各投票所投票情況踴躍，有競爭的投票所警方也加派警力維持秩序，投票時間至下午3點。
雲林20鄉鎮農會，其中東勢鄉農會因未依規定提供候選人申請選舉人名冊，雲林縣府函文東勢鄉農會農事小組長、農會代表選舉延至3月4日辦理，其他19鄉鎮市在今天辦理投開票，早上9點開始投票至下午3點。
會員代表各農會應選45人，包括大埤、古坑、二崙、北港、台西、麥寮、土庫等7鄉鎮參選人都超過60人，競爭激烈的投票所各候選人的支持者在投票所附近關切，遇有投票民眾親切問候，由於民進黨也在大埤、古坑等地推薦多人參選，這次選舉格外引起關注。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 農會選舉
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 陳冠宇明抗古巴 謹記伊東勤教誨
- 竹聯大哥出國避禍 機場被攔截
- 不明飛機靠近川普佛州別墅 兩架F-15出動攔截
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 蝶戀花事故頭七 公路總局長陳彥伯證實口頭請辭
- 台灣燈會超美 泰印媒體驚艷淚崩
- 拜年廣告被拆 冬山鄉長：不追究
- 日本JK商務店盛行... 過半打工女高中生坦承賣淫
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 星期專論》朋黨政治的復辟！
- 喝茫了！開車衝進哥哥家
- 農會選舉今投票 只有5小時
- 逾200台籍詐騙嫌犯 被西班牙遣送中國
- 自由廣場》沒有加害者的殘缺歷史
- 與安倍蜜月期後 川普帳單受矚目
- 水汴頭大橋親水河岸 4月開工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military helps cull 22,000 Yunlin County chickens
- NBA》沒有時間魔術師救援 柯瑞秀Logo Shot全打鐵（影音）
- 墨國地洞水晶內 微生物活了5萬年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Malaysia and North Korea lock horns over killing of Kim
- 檢接獲2賄選情資 列他字案
- 自由廣場》過去能撈就撈 現在能混就混
- 「凱拉」洋娃娃成竊聽工具 德國禁賣
- 為遊覽車翻覆事故負責？觀光及公路總局長傳請辭
- 瀕危穿山甲活體每公斤1.4萬 傳中國有秘密管道供貨
- 杜絕工業區養地 擬修法強制買回
- 〈婚姻幸福學〉夫與舊愛網路熱絡 怕舊情復燃好心煩
- 挺《新居風暴》名導反川普 倫敦市長辦萬人觀影
- 簡鴻文擬兼發言人 台紙不理
- 陳其邁：婦聯會+子基金會 資產542億
- NBA》明星賽沒事做 林書豪專心練投（影音）
- F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光
- 男改條碼 千元買走1.5萬高級吸塵器
- 吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董
- 連勝文做什麼會激怒她？ 蔡依珊：太多了
- 自由廣場》臺灣母語不是次流語言
- 跨境電商逃稅 財部修法查緝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：農會選舉投票 雲林各投票所平順
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分