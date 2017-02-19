反空污大遊行 雲林縣長李進勇親自參加

219台中反空污大遊行，雲林縣的遊行先行部隊已抵達台中。（記者詹士弘攝）

2017-02-19 12:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕219台中反空污大遊行即將在下午2點啟動，今天是台灣燈會閉幕日，雲林縣長李進勇仍撥空前往參加遊行，表達雲縣府對維護環境正義與改善健康空氣品質的決心不會改變，期待能有更藍的天空。

李進勇表示，全國最大的石化工業區就在雲林縣，秋冬季受天氣條件不佳，大氣擴散不良影響，污染物易累積，讓好山好水的雲林空氣品質變差，尤其是斗六及崙背，近2年PM2.5濃度平均值均排名全國前10，對民眾的生活及健康有著極大的衝擊。

雲林環保局長林長造指出，藉由源頭管制、製程稽查以及管末加嚴等降低汙染物排放量，雲林縣空氣品質已逐年改善，空氣品質良好日已由103年的239日，到105年的324日。

林長造表示，未來會持續輔導工廠改用天然氣或含硫份較低（0.15%）的燃料油，規定特定製程增設防制設施以減少VOCs排放，加嚴許可證審查縮短許可證期限及減核燃料用量，補助汰舊二行程機車，推廣電動機車，裸露地綠化，濁水溪揚塵防治等來減少平時縣內汙染源的排放量。