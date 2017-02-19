母語日 台推廣閩南、客家、原住民語
教育部、客委會、原民會合作舉辦「世界母語日」活動，希望喚醒民眾了解母語重要性。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕聯合國訂2月21日為「世界母語日」，教育部、客委會及原民會共辦活動，要推廣閩南語、客家語及原住民族語，盼喚醒民眾母語的重要性，以免走上「母語斷、文化滅！」的處境。
教育部長潘文忠表示：「母語斷、文化滅！」台灣早期並非良好的母語環境，而全球有6千多種語言，其中2千多種快消失，台灣母語也有類似危機，如原住民部分族語只剩耆老能表達，年輕父母都不會說，雖民國89年起將本土語列入中小學課綱，但有限教學仍不足，母語推廣跟保存還需再接再厲。
教育部、客家委員會及原住民族委員會等共同合作，在台北市松山文創園區內舉辦「世界母語日」活動，以閩南語、客家語、原住民族語等3大區塊介紹，帶入個語族內涵的文化，如客語有童玩、擂茶及柿染DIY體驗；閩南語則搭配布袋戲、復古商店等；原住民語則有圖騰木雕，搭配族語故事及歌舞唱跳等活動。
敘舊布袋戲團長陳建華表示，用閩南語演出布袋戲，但台下僅3分之1的小孩聽得懂，在過去非常難想像，為此利用布袋戲演出，搭配國語、閩南語教學，把有趣俚語、單字教給小朋友聽，一步步慢慢讓其接觸，更認為布袋戲具多元性，不僅常出國，用英語表演，未來計畫推出首創的原住民布袋戲，讓更多台灣文化結合在一起。
宜蘭縣南澳國小老師林淑玲則說，自己是泰雅族，幼時家中還有耆老，具有族語環境，但現在孩子要學母語並不容易，甚至連原住民族的家長都質疑學母語有那麼重要嗎？但仍願意用各種多元方式讓孩子學習。
高雄市美濃國小老師林偉珍則說，校內103學年起推「客華雙語」計畫，把客語融入正常教學課程中，但不影響教學進度，讓學童在教室學習時，就習慣客語對談，雖讓教師有額外負擔，卻樂在其中，有孩子從聽不懂，經薰陶2年後，變成參加客語演講比賽第4名，展現成效。
潘文忠說，母語需更多學習情境，從家庭到社會，未來也規劃讓母語向下延伸到幼兒園教育，避免母語滅絕，導致文化傳承再也回不來，母語可視為國家命脈。原民會副主委汪明輝也說，母語是民族表達生命、靈魂的方式，台灣原民族語更是世界南島語發源地，如今面臨母語危機，已推族語振興工作，也施行族語保母教學計畫、族語文字化等工作，積極保存。
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標題：母語日 台推廣閩南、客家、原住民語
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