慈濟為學子辦「慈悲科技」防災體驗
北區救將營，志工在龜山營地展示救災運輸車的能耐。（慈濟基金會提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕鑑於近年來氣候大不調，慈濟基金會在各大學開學前，特別在全台北、中、南，分三梯次舉辦因應停水、缺電、緊急避難等所研發的「慈悲科技」防災體驗，希望透過親身體驗的課程，能讓年輕學子了解處於天災頻繁的時代，對災難有基本的認知與因應。
慈濟基金會表示，慈濟志工全球賑災足跡遍及近百國家，因此針對賑災、救災所需，以台灣為基地，研發出許多救災科技，例如一輛四輪傳動車，在山區可以發揮救災運輸任務，一碗速食沖泡式香積飯，在災區只要有水就可沖泡供餐止飢；當災區停水停電時，一盞太陽能路燈，可讓夜幕燈火通明。一台行動淨水車，可從小溪或水溝過濾出乾淨飲用水。而行動廚房，更能供應上百人餐食。床身輕，成人單手便可提的多功能折疊福慧床，能在艱困環境中讓災民安身就寢。
這些走過災害因應而生的組合，稱做「慈悲科技」，慈濟基金會指出，特別選在二年前蘇迪勒颱風重創的烏來，在開學前舉行「救將！防救災科學體驗營」，讓學原有更深的體驗，而上週末高雄場次恰巧碰上地震，讓參加的學員身歷其境經歷一場「震」撼教育。
北區場次中，學員在烏來龜山國小，透過模擬災區的「實境體驗」，在志工引導及介紹下，親自操作各式的「慈悲科技」、「賑災設備」救災器具，包含行動廚房、組合屋、帳篷、福慧床、淨水器等。
慈濟基金會表示，每次災難過後，志工便根據救災經驗進行慈悲科技研發、改善，蘇迪勒風災經驗，災後的山路柔腸寸斷、顛簸難行，一般車輛協助物資運送後整台車近乎報銷，因此以ATV沙灘車改良，使其成為能裝卸、運載物資、能行於泥濘顛簸路面的功能車。
慈濟為年輕學子辦「慈悲科技」防災體驗，希望學子可以放大視野，想向未來。（慈濟基金會提供）
一盞盞太陽能路燈，可讓夜幕燈火通明。（慈濟基金會提供）
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