加油緩緩！明天汽柴油小降1角

國際油價受減產成效及美國產量增加影響，呈現漲跌互見，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調降0.1元。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-19 12:15

〔記者林筑涵／台北報導〕國際油價受減產成效及美國產量增加影響，呈現漲跌互見，因此中油、台塑宣布，本週汽柴油每公升調降0.1元。

中油表示，儘管OPEC宣稱減產成效良好，不過美國商用原油庫存連6週增加、達到5.18億桶歷史新高，抑制油價漲勢。因此依據浮動油價公式計算，自週1零時起，92無鉛汽油每公升24.8元、95無鉛汽油每公升26.3元、98無鉛汽油每公升28.3元、超級柴油每公升22.5元。

同時，台塑化與中油調幅相同，週一凌晨1時起，92無鉛汽油每公升24.7元、95汽油每公升26.2元、98汽油每公升28.5元、高級柴油每公升22.2元。