國家環境教育獎 池農、關農入圍決選

關山鎮農會結合在地農友推出相關體驗行程。（記者王秀亭攝）

2017-02-19 12:17

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉農會、關山鎮農會參加第5屆國家環境教育獎民營事業組評選，全國取前6名進入決選，2農會讓台東成為全國唯一雙入圍的縣市，環保局表示，盼將「特優獎」的最高榮譽留在台東。

環保局環境衛生管理科表示，台東縣曾在國家環境教育獎中的社區組、個人組獲得佳績，今年首度推派單位參選民營事業組，環保署日前先公布入圍名單，台東縣在前6名中就佔了2個名額。

池上鄉會部分，以作為環境保護平台，有系統地推廣在地農產、農家生活體驗、生態旅遊，更是全國首創稻米分級採購制度的農會，提高在地稻米產銷價值，進一步與社區解說協會結合為夥伴關係，帶動周邊產業。

關山鎮農會則充分活化舊式米倉、碾米廠等現有建物，改造為米國學校，以稻米為主軸，提供深度有趣的農事、農遊體驗，並結合部落、農民，從食農教育中促銷在地農產與部落文化，同時運用志工協助社區改造、彩繪及營造故事館。

環保局副局長陳炳伸表示，民營事業推動環境教育本來就不容易，盼以池上鄉農會、關山鎮農會的例子，鼓勵縣內更多民營事業一起為保護環境工作努力。