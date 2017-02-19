| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

國家環境教育獎 池農、關農入圍決選

關山鎮農會結合在地農友推出相關體驗行程。（記者王秀亭攝）

2017-02-19  12:17

〔記者王秀亭／台東報導〕池上鄉農會、關山鎮農會參加第5屆國家環境教育獎民營事業組評選，全國取前6名進入決選，2農會讓台東成為全國唯一雙入圍的縣市，環保局表示，盼將「特優獎」的最高榮譽留在台東。

環保局環境衛生管理科表示，台東縣曾在國家環境教育獎中的社區組、個人組獲得佳績，今年首度推派單位參選民營事業組，環保署日前先公布入圍名單，台東縣在前6名中就佔了2個名額。

池上鄉會部分，以作為環境保護平台，有系統地推廣在地農產、農家生活體驗、生態旅遊，更是全國首創稻米分級採購制度的農會，提高在地稻米產銷價值，進一步與社區解說協會結合為夥伴關係，帶動周邊產業。

關山鎮農會則充分活化舊式米倉、碾米廠等現有建物，改造為米國學校，以稻米為主軸，提供深度有趣的農事、農遊體驗，並結合部落、農民，從食農教育中促銷在地農產與部落文化，同時運用志工協助社區改造、彩繪及營造故事館。

環保局副局長陳炳伸表示，民營事業推動環境教育本來就不容易，盼以池上鄉農會、關山鎮農會的例子，鼓勵縣內更多民營事業一起為保護環境工作努力。

廣告
  • 關山鎮農會活化舊式米倉，推出深度有趣的農事體驗。（記者王秀亭攝）

    關山鎮農會活化舊式米倉，推出深度有趣的農事體驗。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國家環境教育獎 池上鄉農會 關山鎮農會
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：國家環境教育獎 池農、關農入圍決選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.