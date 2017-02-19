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大量垃圾漂深澳港 網友諷：水準跟中國差不多

有網友檢舉，新北市瑞芳區深澳漁港滿是垃圾漂浮。（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-19  12:29

〔即時新聞／綜合報導〕超沒公德心！1名《爆料公社》社員行經新北市瑞芳區深澳漁港時，驚見水面上漂浮著瓶瓶罐罐、紙碗、塑膠袋等垃圾，讓她大嘆，「以前都還沒有那麼嚴重的汙染」，但「今天去都是垃圾」。

原PO在《爆料公社》張貼1組照片，大量垃圾漂浮於新北市瑞芳區深澳漁港，讓她超傻眼，「以前都還沒有那麼嚴重的污染，今天去都是垃圾，垃圾堆裡還有幾隻死掉的魚」，她無奈表示，「寶特瓶和垃圾要分類丟垃圾桶，不是丟入海裡...」

許多網友見照驚呼太誇張、好丟臉，還有人憂心，「塑膠寶特瓶都是無法分解的垃圾，海洋生物還會誤食，傷害生物及生態啊！」；也有人嘲諷，台灣「只有海鮮文化，卻沒有海洋文化」；另有網友嘆，「台灣的素質感覺快跟對面差不多了」；部分網友則表示，「亂丟垃圾再怎罵，還是會有人丟，我倒建議，公共垃圾桶要多設置」。

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