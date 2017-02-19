15年勸募逾187萬㏄血液 熱血藥師好厲害

藥師許文華（前排中）自辦捐血活動，消防隊也配合宣導，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-19 12:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區藥師許文華連續第16年自籌紀念品、辦理捐血活動，這項公益號召已遠近馳名，今天上午一登場，就大排長龍，民眾踴躍挽袖，平均每屆獲捐500袋血液，截至去年他約勸募了187萬5千㏄，累積的愛心能量，令人感動。

捐血活動上午起在許文華的太子藥局前舉行，今年參加者就送1只運動手環電子表，捐2袋、500㏄者，加送深受小朋友喜愛的磁星騎士玩具1組，回響熱烈，現場可見民眾排隊等候的盛況，立委王定宇與仁德區長郭鴻儀等都前往表達敬意。

王定宇認為許文華的義舉，值得尊敬，直誇他用心號召捐血的熱忱，16年始終如一，而且活動還要繼續辦下去，真的很了不起。

仁德消防分隊也在現場配合舉辦宣導活動，更有打火弟兄也一起挽袖捐血，力挺這項公益，民眾都表示，捐血可救人一命，且能促進新陳代謝，行善又健康，何樂不為。

許文華每年都在農曆春節後舉辦捐血活動，因為民眾放長假，血庫會比較缺血，平均1次都出動2部捐血車，到下午為止，能募集500袋，15年來已累積了7500袋，被稱為「熱血藥師」。

許文華說，捐血紀念品都是自籌，有時花費不貲，但他認為這很有意義，甘之如飴，後來許多朋友也開始贊助，讓活動規模更為擴大。

今年許文華還募集了500包白米，捐贈給弱勢，只要中低收入戶提出證明，都能在現場領取，推廣捐血又做公益。