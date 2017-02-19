15年勸募逾187萬㏄血液 熱血藥師好厲害
2017-02-19 12:09
藥師許文華（前排中）自辦捐血活動，消防隊也配合宣導，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區藥師許文華連續第16年自籌紀念品、辦理捐血活動，這項公益號召已遠近馳名，今天上午一登場，就大排長龍，民眾踴躍挽袖，平均每屆獲捐500袋血液，截至去年他約勸募了187萬5千㏄，累積的愛心能量，令人感動。
捐血活動上午起在許文華的太子藥局前舉行，今年參加者就送1只運動手環電子表，捐2袋、500㏄者，加送深受小朋友喜愛的磁星騎士玩具1組，回響熱烈，現場可見民眾排隊等候的盛況，立委王定宇與仁德區長郭鴻儀等都前往表達敬意。
王定宇認為許文華的義舉，值得尊敬，直誇他用心號召捐血的熱忱，16年始終如一，而且活動還要繼續辦下去，真的很了不起。
仁德消防分隊也在現場配合舉辦宣導活動，更有打火弟兄也一起挽袖捐血，力挺這項公益，民眾都表示，捐血可救人一命，且能促進新陳代謝，行善又健康，何樂不為。
許文華每年都在農曆春節後舉辦捐血活動，因為民眾放長假，血庫會比較缺血，平均1次都出動2部捐血車，到下午為止，能募集500袋，15年來已累積了7500袋，被稱為「熱血藥師」。
許文華說，捐血紀念品都是自籌，有時花費不貲，但他認為這很有意義，甘之如飴，後來許多朋友也開始贊助，讓活動規模更為擴大。
今年許文華還募集了500包白米，捐贈給弱勢，只要中低收入戶提出證明，都能在現場領取，推廣捐血又做公益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 首爾大學校花性愛片流出 清純女神私下玩很大
- 陳冠宇明抗古巴 謹記伊東勤教誨
- 竹聯大哥出國避禍 機場被攔截
- 不明飛機靠近川普佛州別墅 兩架F-15出動攔截
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 蝶戀花事故頭七 公路總局長陳彥伯證實口頭請辭
- 台灣燈會超美 泰印媒體驚艷淚崩
- 拜年廣告被拆 冬山鄉長：不追究
- 日本JK商務店盛行... 過半打工女高中生坦承賣淫
- 拍扁麵包師傅有金援？傳白狼給他30萬現金
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 星期專論》朋黨政治的復辟！
- 喝茫了！開車衝進哥哥家
- 農會選舉今投票 只有5小時
- 逾200台籍詐騙嫌犯 被西班牙遣送中國
- 自由廣場》沒有加害者的殘缺歷史
- 與安倍蜜月期後 川普帳單受矚目
- 水汴頭大橋親水河岸 4月開工
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military helps cull 22,000 Yunlin County chickens
- NBA》沒有時間魔術師救援 柯瑞秀Logo Shot全打鐵（影音）
- 墨國地洞水晶內 微生物活了5萬年
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Malaysia and North Korea lock horns over killing of Kim
- 檢接獲2賄選情資 列他字案
- 自由廣場》過去能撈就撈 現在能混就混
- 「凱拉」洋娃娃成竊聽工具 德國禁賣
- 為遊覽車翻覆事故負責？觀光及公路總局長傳請辭
- 瀕危穿山甲活體每公斤1.4萬 傳中國有秘密管道供貨
- 杜絕工業區養地 擬修法強制買回
- 〈婚姻幸福學〉夫與舊愛網路熱絡 怕舊情復燃好心煩
- 挺《新居風暴》名導反川普 倫敦市長辦萬人觀影
- 簡鴻文擬兼發言人 台紙不理
- 陳其邁：婦聯會+子基金會 資產542億
- NBA》明星賽沒事做 林書豪專心練投（影音）
- F奶主播收淫媒過夜飯局邀約 驚人價碼曝光
- 男改條碼 千元買走1.5萬高級吸塵器
- 吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董
- 連勝文做什麼會激怒她？ 蔡依珊：太多了
- 自由廣場》臺灣母語不是次流語言
- 跨境電商逃稅 財部修法查緝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：15年勸募逾187萬㏄血液 熱血藥師好厲害
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分