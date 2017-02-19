| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

15年勸募逾187萬㏄血液 熱血藥師好厲害

藥師許文華（前排中）自辦捐血活動，消防隊也配合宣導，場面熱烈。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-19  12:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市仁德區藥師許文華連續第16年自籌紀念品、辦理捐血活動，這項公益號召已遠近馳名，今天上午一登場，就大排長龍，民眾踴躍挽袖，平均每屆獲捐500袋血液，截至去年他約勸募了187萬5千㏄，累積的愛心能量，令人感動。

捐血活動上午起在許文華的太子藥局前舉行，今年參加者就送1只運動手環電子表，捐2袋、500㏄者，加送深受小朋友喜愛的磁星騎士玩具1組，回響熱烈，現場可見民眾排隊等候的盛況，立委王定宇與仁德區長郭鴻儀等都前往表達敬意。

王定宇認為許文華的義舉，值得尊敬，直誇他用心號召捐血的熱忱，16年始終如一，而且活動還要繼續辦下去，真的很了不起。

仁德消防分隊也在現場配合舉辦宣導活動，更有打火弟兄也一起挽袖捐血，力挺這項公益，民眾都表示，捐血可救人一命，且能促進新陳代謝，行善又健康，何樂不為。

許文華每年都在農曆春節後舉辦捐血活動，因為民眾放長假，血庫會比較缺血，平均1次都出動2部捐血車，到下午為止，能募集500袋，15年來已累積了7500袋，被稱為「熱血藥師」。

許文華說，捐血紀念品都是自籌，有時花費不貲，但他認為這很有意義，甘之如飴，後來許多朋友也開始贊助，讓活動規模更為擴大。

今年許文華還募集了500包白米，捐贈給弱勢，只要中低收入戶提出證明，都能在現場領取，推廣捐血又做公益。

廣告
  • 民眾挽袖捐血，場面感人。（記者吳俊鋒攝）

    民眾挽袖捐血，場面感人。（記者吳俊鋒攝）

  • 今年還準備了白米，捐助弱勢。（記者吳俊鋒攝）

    今年還準備了白米，捐助弱勢。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公益 捐血 熱血藥師 許文華
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：15年勸募逾187萬㏄血液 熱血藥師好厲害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.