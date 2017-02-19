宜蘭農會選舉指導員搞烏龍 三星南山村投票時間延後

2017-02-19 11:52

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣10個農會今天辦理農事小組長與會員代表選舉，將在3月5日召開會員代表大會選出理、監事，三星地區農會南山投開票所因指導員未攜帶印章，投票時間改從10點30分到下午3點30分結束。

三星地區農會今天舉行第11屆農事小組長、代表選舉，農會表示，南山社區活動中心投開票所因指導員未攜帶印章，聯繫後決定更改投票時間，南山村活動中心投票所投票時間改從上午10點30分開始至下午3點30分結束。