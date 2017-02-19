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東北季風減弱！白天舒適溫暖、早晚偏涼

東北季風減弱，今白天各地回溫，北部及東半部有降雨機率。（圖擷自中央氣象局）

2017-02-19  11:47

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局所發布的預報顯示，東北季風減弱，全台各地天氣為多雲到晴，西半部高溫達28度，不過清晨依然微冷。北部及東半部降雨機率約為10%-30%之間，東南部沿海地區及綠島、蘭嶼有長浪發生的機率。

中央氣象局表示，今天（１9日）東北風減弱，為多雲到晴的天氣，各區大多陽光燦爛；溫度方面，清晨依然微冷，白天氣溫明顯爬升，平地全日氣溫約在17到27度之間，日夜溫差大，並且提醒民眾留意溫度變化、適時調整穿著。

今日東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及空曠地區易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪仍大，綠島及蘭嶼地區將有長浪發生的機率。

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