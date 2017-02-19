山區風速過大 貓纜暫停營運

2017-02-19 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣晴朗又適逢週末假期，許多父母都帶著小孩一同出遊，不過台北市知名觀光景點貓纜因為山區風速過強，已於上午10時54分起暫停營業。

據《三立新聞》報導，貓纜恢復營運時間暫未公布，提醒要前來搭乘的民眾暫候公告，以免興致滿滿地出遊卻撲空。