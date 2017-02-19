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人間有愛 台南木匠揪力互助度難關

台南市木工業職業工會愛心動員，幫李姓會員修繕房宅。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-19  11:37

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市木工業職業工會的李姓會員前陣子家中遭受火災，屋宅被大火燒得面目全非，工會體諒李姓會員家中負擔過重，決定發起愛心修繕免費替他裝潢，希望他的生活能夠早日恢復正軌。

李姓會員的父親也曾是木工會員，很早就跟隨父親腳步，踏入木工師傅行列，父子倆平時人緣好，父子感情亦融洽，李先生則育有兩個嗷嗷待哺的子女，由於前陣子父親中風行動不便，所以房間搬到1樓就近照顧。

日前3樓的神明廳無故起火，造成2樓與3樓房間都遭祝融無情對待，一家4口現在只好擠在2樓一個10坪大的空間，生活起居大受影響，南市木工業職業工會就號召會員發起愛心修繕活動，盼望能讓李家煥然一新。

木工工會理事長方澄科表示，工會長期和南市勞工局配合投入公益修繕的區塊，會員們用己身專業替弱勢民眾修繕房屋，這次會員面臨困境，也決定伸援，大家用愛互相度過難關。

勞工局長王鑫基特別到場關心，他十分感謝木工工會大力支持南市「公益向善」政策，對弱勢勞工的付出，這次不僅號召會員出力，工會更負擔裝潢全額材料費，希望外界能夠對於職業工會有全新的認識，期盼南市的工會都能走出不一樣的路。

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  • 台南市木工業職業工會愛心動員，幫李姓會員修繕房宅。（記者洪瑞琴攝）

    台南市木工業職業工會愛心動員，幫李姓會員修繕房宅。（記者洪瑞琴攝）

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