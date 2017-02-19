張宇閃嫁！ 正妹主播死會Tutor ABC副總裁
2017-02-19 11:17
張宇2月15日與男友登記結婚。（圖擷取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕曾有「最正主播」美譽的前主播張宇，今天在臉書宣布已與Tutor ABC副總裁劉彥谷於2月15日登記結婚，將擇日舉行海外婚禮。
張宇與劉彥谷去年4月開始交往，劉彥谷日前突然無預警求婚，張宇指出，「我們在日常的親戚聚會場合，他突然把我拉進表姊書房，說想聽我彈鋼琴，當時我一頭霧水，想不到莫名其妙被拉進書房後竟然是求婚，戒指就藏在書堆裡面，我看到當場傻眼，覺得也太搞笑了吧！不過也有感動的地方，當他說願意『為了妳奮鬥一輩子』的時候，自己激動掉眼淚，但我卻莫名覺得幽默大笑，怎麼10秒就嫁掉了」。
張宇還說，「我們有很多共同興趣，比如運動、看冷僻電影，雖然他是工作狂，平常工作很辛苦很嚴肅但在我身邊就像個孩子，在一起感到無比自在、輕鬆，我們也都把彼此的家人當成自己的家人，我們講垃圾話，也一起規劃人生，在他身邊，我變成一個很穩定的人，覺得可以一起承擔父母變老的責任，可以分享未來30年的人生，他很鼓勵我做喜歡的事，也很疼我，永遠都讓著我，就覺得是他了」。
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