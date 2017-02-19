騎車蛇行慘摔 網友嗤笑：87分不能再高

2017-02-19 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕愛耍帥的下場？1名網友在臉書上傳1部影片，手機完整錄下未戴安全帽的機車騎士，在路中央蛇行耍帥，不到5秒就犁田慘摔，網友嗤笑，「標準的87」。

影片轉載至《爆料公社》，多數網友見狀捧腹大笑，表示「屁孩總算給大家一個滿意的交代」、「愛耍帥，摔慘慘」；也有人嗆「再搖啊」；還有網友幸災樂禍調侃，「讓我們一起搖擺」、「活該，丟臉」。

部分網友則替衰遭耍帥男牽連的摩托車叫屈，「機車是無辜的」；也有人怒批該男，他是否「哪裡有問題」、「87分不能再高了」、「一定要這麼皮嗎」、「不好好騎，把馬路當耍特技場，活該下場就是犛（犁）田」、「沒本事耍什麼帥」。

爆料公社影片：